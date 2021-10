Karviná s Páníkem: sázka na jistotu, cizince i mladšího asistenta

Je zpět. Po pěti měsících bez angažmá se Bohumil Páník, po Miroslavu Koubkovi a Karlu Jarolímovi aktuálně třetí nejstarší trenér FORTUNA:LIGY, vrátil na českou elitní scénu. V Karviné dostal zkušený kouč jasný úkol: co nejrychleji dostat tým nejen z posledního místa, ale ideálně i z barážového pásma. Sport odhaduje, co od 64letého Páníka ve slezském klubu očekávat. Jeho mise začíná v neděli v Olomouci a pokračuje ostrým derby proti Baníku, který dobře zná.

Je obecně známo, že Páník rád sází na systém se dvěma klasickými útočníky. Ať už to bylo ve Zlíně či v Baníku, často byli dva hroťáci první variantou realizačního týmu. V Karviné však na špici není taková konkurence, aby nový trenér za každou cenu hledal parťáka k Michalu Papadopulosovi. Ostřílený borec a se třemi góly nejlepší kanonýr MFK má zaslouženě místo jisté, ale dá se očekávat, že vzhledem k záchranářským starostem začne Páník odzadu. Takže? Spíš bezpečné schéma 5 – 4 – 1.

Není to nic překvapivého. Stejně jako měl svou osu předchůdce Jozef Weber, vsadí nepochybně i Páník na hráče, se kterými má dobrou zkušenost. Kromě zmíněného Papadopulose se dá očekávat podržení Petra Bolka v roli brankářské jedničky. Uprostřed obrany je pravděpodobná sázka na dvojici Martin Šindelář a Petr Buchta, které kouč zná z Baníku, respektive ze Zlína. Levá strana hřiště by měla patřit Lukáši Bartošákovi, ta pravá zase Danielu Bartlovi, posile z Polska.

Cizinci, nástup!

V Karviné neexistuje žádná dlouhodobá koncepce, bývalí trenéři by mohli vyprávět... Městskému klubu stačí uchovat prvoligovou příslušnost, víc nečekejte. Jozef Weber chtěl razit česko-slovenskou cestu, ale Páník do Slezska dorazil i proto, aby zvedl výkonnost cizinců, jako se mu to povedlo ve Fastavu. Pět Brazilců, Estonec, Albánec, Bosňan, Francouz... A jako bonus, kdyby snad chtěl kouč občas oživit áčko, spousta dalších hráčů ze zahraničí v mládeži. Výzva!