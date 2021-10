Kačaraba: Potřebuju se do toho dostat fyzicky. Na masku jsem zvyklý

Spěchali na vás trenéři?

„Bavili jsme se o tom v týdnu, byl jsem v kontaktu s nimi i s doktory, trénoval jsem v masce každý den od pondělí. Říkal jsem, že jsem v pohodě, že bych chtěl hrát, protože by mi ten zápas mohl pomoct fyzicky i do dalších týdnů. Věděl jsem, že právě fyzicky na tom ještě nebudu dobře, možná to bylo na hřišti i vidět, že jsem třeba tolik nevyvážel balon dopředu, abych měl sílu na protiútoky Liberce, ty jsme potřebovali udržet, připravovali jsme se na to.“

A ta maska?

„Jsem na ni už zvyklý. Trochu víc se v ní potí obličej, ale je dobře, že venku už není takové vedro, že stupně jdou pomalu dolů. Trénoval jsem v tom celý týden, myslím, že to bude v pohodě. Nejdůležitější pro mě hlavně bylo, abych se do toho dostal fyzicky, k čemuž mi zápas s Libercem může pomoct, abych se cítil líp a líp.“

SESTŘIH: Slavia - Liberec 3:1. Krmenčík s Kuchtou rozhodli, trefil se při návratu i Stoch

Budete tedy připravený i na utkání Konferenční ligy teď v Haifě?

„Budu. Zápas s Libercem mi pomohl, v neděli máme regenerační trénink a od pondělí se budeme připravovat na utkání v Izraeli. Myslím, že tam budu stoprocentní.“

Co jste si říkal, když hřiště opouštěl váš kolega na stoperu Jakub Hromada? Není to už k vzteku?

„Teď je to opravdu taková těžká situace… Nevím, co přesně je Kubovi, ale doufám, že nic vážného. Doufám, že kluci už se budou připojovat, Laco Takács, Aiham Ousou, Ondra Kúdela, David Hovorka… Chtělo by, aby trenér už měl z čeho vybírat, abychom byli silní.“

Je vítězství nad Libercem o to důležitější, že před reprezentační pauzou jste končili porážkou v derby?

„Ano, Liberec teď trochu změnil systém, styl hry, někdy se snaží držet víc balon, otočit to zleva doprava, měli jsme video, trenéři nám ukazovali jejich silné a slabé stránky. Zvládli jsme to dobře.“

Byla to pro vás stále ještě speciální motivace, když jste u soupeře působil a teď jste se proti němu vracel na trávník po zranění?

„Pro mě bylo hlavně důležité, abych se vůbec vrátil do zápasu, do rytmu, abych se nezranil, aby se nestalo třeba něco se svalem, protože jsem dlouho předtím netrénoval, zapojil jsem se až v pondělí. Myslím, že jsme to všichni brali jako důležitý zápas, který potřebujeme zvládnout, a všichni jsme na to byli připravení.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 42. Bah, 67. Kuchta, 81. Olayinka Hosté: 73. Stoch Sestavy Domácí: Kolář – Bah, Hromada (64. Ekpai), Kačaraba, Dorley – Traoré – Schranz (74. Plavšić), Stanciu /C/ (87. Samek), Kuchta, Olayinka (87. Horský) – Krmenčík (74. Madsen). Hosté: Knobloch – Fukala, Chaluš, Plechatý, Mikula /C/ – Koscelník (84. Gembický), Matoušek (68. Stoch), Gebre Selassie, Havelka (84. Faško), Mészáros (56. Tupta) – Rondić (56. Rabušic). Náhradníci Domácí: Mandous, Plavšić, Samek, Ekpai, Madsen, Šmíd, Horský Hosté: Vliegen, Purzitidis, Gembický, Faško, Stoch, Tupta, Rabušic Karty Domácí: Stanciu, Schranz Hosté: Stoch Rozhodčí Franěk – Caletka, Antoníček Stadion Sinobo Stadium, Praha-Vršovice Návštěva 12 264 diváků

Slavia - Liberec: Olayinka lízl Kuchtovu hlavičku po Stanciově centru až do sítě! 3:1

Slavia - Liberec: Stoch snížil na 1:2. Neslavil, popudila ho reakce fans