Druhý Kliment? Jurečka by měl být lepší, Slovácku z paliče roste střelec

Vzpomínky na Jana Klimenta jsou hezké, byl to fajn čas. Ovšem současnost ve Slovácku je sladká i bez něj. Z paliče Václava Jurečky roste spolehlivý střelec. Trefil se v každém z posledních čtyř zápasů (včetně MOL Cupu) a už je na šesti zásazích. „Klidně může dát třicet gólů. Ale to je asi hodně snové,“ usmál se záložník Lukáš Sadílek po výhře v Ostravě.

Když přišel na hřiště v závěru urostlý Rigino Cicilia, zatáhl se Václav Jurečka na levý kraj zálohy. „A byl velmi kvalitní,“ podotkl kouč Martin Svědík. Sedmadvacetiletý univerzál se veze se Slováckem na vlně, hraje životní sezonu. V té minulé nastřílel sedm branek, tuhle metu záhy překoná. Zvedá se mu sebevědomí, což je v jeho případě zásadní.

Kde je Jurečkův strop? Když bude mančaft fungovat, jak má, může klidně pomýšlet na korunu krále střelců. Momentálně je v útoku rozjetého mančaftu jasná jednička, zlepšuje se v mezihře a získává klid v zakončení. „Byl kritizovaný za šance, které mohl proměnit. Když útočník nedá do prázdné brány gól, je to pro mě stejné jako když obránce udělá hrubou chybu. Bývá to ovlivnění výsledku,“ uvedl Svědík, jenž však posilu z Opavy nepřestal stavět.

Věřil, že se poctivec rozjede, shodí ze sebe psychickou deku. Byť na tuhle roli střeleckého spasitele nebyl zvyklý, sžívá se s ní velmi slušně. „Taky jsem říkal, že je pro nás super, že se do šancí dostává. A že může nastat čas, kdy bude gólů dávat víc a víc. Je jen na Vaškovi, jak se s tím vyrovná. Teď nám zase pomohl gólem,“ ocenil Svědík po Baníku.

O Jurečkovi je známo, že se spíš trefí z těžké pozice. Tutovky mnohdy zazdí. „Asi je to tak,“ připustil útočník. Kdyby to měl ložené opačně, žádná kritika na podzim nepadá. V Ostravě si dal po Tomičově střele záležet, aby zdánlivě snadnou dorážku zvládl. Balon napral zblízka nekompromisně pod břevno. „Povinnost“ zvládl na jedničku. „Když bude mít v každém zápase dvě, tři šance, tak jednu promění. Tým pro něj pracuje. Je strašně dobře, že se do příležitostí dostává. To je pro útočníka hodně důležité,“ zdůraznil Sadílek.

Mimochodem, opěvovaný Kliment dal v předchozí sezoně ve 31 zápasech 10 branek, z toho čtyři z pokutových kopů. Jurečka dokázal za 11 kol přesně zacílit šestkrát. A vždy ze hry. „Desítky“ však taky umí kopat. Pokud nebude na place aktuálně zraněný Vlastimil Daníček, dost možná bude na řadě. I takto by mohl své gólové konto navyšovat a držet se na špici střelecké tabulky. „Potřebuje se jenom uklidnit v hlavě. Ne každý dá sto procent šancí. Až se dostane do herní pohody, bude dávat gólů ještě víc. S hráči se o zakončení bavím, i s ním. Venca je inteligentní kluk, pracuje na sobě. Hledá příčiny, aby byl víc efektivní,“ řekl brankář Filip Nguyen.