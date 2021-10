Karviná: 14 nakažených hráčů a celý realizační tým. Baník na zápase trvá

Prakticky celý realizační tým MFK Karviná a čtrnáct hráčů. Taková je aktuální bilance ve slezském klubu po posledních testech na COVID-19. V sobotu večer má Karviná hrát s Baníkem, lístky jsou stále v prodeji. Karvinští by chtěli zápas odložit, Baník i zástupci LFA o tom nechtějí slyšet. Čeká se na vyjádření hygieny. Podle informací z klubu není žádný z pozitivně testovaných v nemocnici.

Společné tréninky v Karviné jsou zrušené. Zdraví hráči se připravují individuálně v domácích podmínkách. Dnes by měli zástupci klubu absolvovat další kolečko testů. Podle informací deníku Sport bylo ve středu odpoledne pozitivních 14 karvinských hráčů. Mimo je celý realizační tým v čele s novým trenérským tandemem Bohumil Páník – Jan Somberg. Karvinou o víkendu v Olomouci (0:2) provizorně vedl sportovní ředitel klubu Lubomír Vlk, ale i on byl následně pozitivně testován na COVID-19.

„Měli jsme nějaké další pozitivní testy z úterý, ale nemůžu říct přesný počet,“ reagoval tiskový mluvčí Adam Januszek. „Jednáme s hygienou i LFA. Karvinská hygiena je přetížená, zatím nevíme, jestli se v sobotu hrát bude, nebo ne. Čekáme na její vyjádření, potom rozhodne LFA.“

V aktuální chvíli nemají Karvinští trenéry. Bohumil Páník i Jan Somberk chyběli už v Olomouci, mimo už je i Lubomír Vlk. „Z realizačního týmu jsou nemocní všichni kromě kustoda a maséra. Jinak nemáme nikoho,“ potvrdil Januszek. Čtyřiašedesátiletý Páník se necítil dobře, nicméně hospitalizovaný není. Všichni pozitivně testovaní jsou v domácím léčení.

„Vůbec nevím, co bude,“ reagoval na dotaz Sportu krátce brankář Petr Bolek. „Třeba já jsem teď negativní, ale něco vyběhlo, vůbec nemám přehled, jak na tom jsou ostatní kluci. Ve čtvrtek máme jít na další test, šílené.“

Bolek trénuje doma. I když trénuje. „Trochu jsem si zacvičil, musíme čekat, co bude,“ pokrčil rameny. „Navíc trenéři nejsou. V každém případě je to nepříjemnost. Tohle nám v naší situaci vůbec nepomůže, kdyby se měly odkládat zápasy. Je to celé na kočku.“

Ostravský Baník o odložení nechce slyšet. Stejně tak LFA. „Na 99,9% se bude hrát, dnes nám to tak trenér říkal,“ reagoval Viktor Budinský, brankář Baníku. „Věříme tomu, připravujeme se. Chceme, aby se hrálo, neradi bychom zápasy rušili, to by bylo hodně nepříjemné. Když se něco neodehraje, zápasová praxe chybí. Věřím, že se nic takového nestane a v sobotu se bude v Karviné hrát.“

Karviná je ve FORTUNA:LIZE poslední, z 11 zápasů získala jen 4 body. V souvislosti s novou vlnou epidemie, která klub trápila už loni v červenci, se mluví o tom, že proočkování je v Karviné obecně slabší. „Není to sto procent,“ připouští z klubu.

Nejbližší program Karviné

23. října: Karviná - Baník (12. kolo, 19 hodin)

27. října: Slovácko - Karviná (MOL Cup, 14.30)

30. října: Bohemians - Karviná (13. kolo, 15)

7. listopadu: Karviná – Slovácko (14. Kolo, 15)