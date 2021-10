Naděje v krizi i hvězda v béčku. Od téhle čtyřky čeká Plzeň o hodně víc

V minulé sezoně patřil k důležitým postavám, čekalo se, že rozkvete ještě víc. Jenže se stal pravý opak. Psychiku mu zničila řada neskutečných pochybení v koncovce. Šel dolů i herně. V ročníku čeká na první čárku v ofenzivních statistikách. Už pět zápasů čeká na průnik do základní sestavy. Je mu dvacet, první těžší období kariéry musí překonat.

Zápasy: 11 Minuty: 553 Góly: 0 Asistence: 0 Střely/na branku: 17/3 Přihrávky do gólové šance: 7

Matěj Hybš (28)

obránce

Zápasy: 7

Minuty: 451

Góly: 0

Asistence: 0

Střely/na branku: 2/1

Úspěšnost osobních soubojů: 72 %

Před sezonou sebevědomě pravil, že si Plzeň jde pro titul. Vyvolalo to trochu údiv, nicméně se ukazuje, že zadák nemluvil do větru. Jenže týmu moc nepomáhá. Na levé straně obrany ztratil místo. Bílek radši nasazuje Havla, byť hraje přes nohu. Zbytečným faulem se podepsal pod vypadnutí z play off Konferenční ligy, což mu dost ublížilo.