Brandner po Slavii: Penalta přišla moc brzy. Když zapnuli, byl to kolotoč

Trpělivě jste čekal na svou šanci, vždyť od konce začátku září jste paběrkoval jen pěti minutami v ligových zápasech. Určitě není snadné sledovat utkání jen ze střídačky, byl jste hodně natěšený?

„Dlouho jsem nehrál, tak jsem byl rád, že se mi utkání povedlo a prosadil jsem se.“

Přestože jste vedení z první půle neudrželi, bod ze souboje s mistrem berete, ne?

„Před zápasem bychom ho určitě brali. Po prvním poločase by se mohlo zdát, že to je málo, ale další průběh ukázal, že s ním musíme být spokojení. Nejdříve jsme vedli, Slavii do ničeho nepustili, po pauze nás pak mačkala a mohla i vyhrát.

Dynamo jste poslal do vedení povedeným zakončením na vzdálenější tyč. Čekal jste, že dostanete při koncovce tolik prostoru?

„Ondra Mihálik s uvolněním trochu otálel. Čekal jsem, že mi to už v prvním momentu prostrčí. Nevím, jestli to nešlo, ale pak se to dvakrát odrazilo a balon mi krásně předložil. Mířil jsem na zadní tyč, a i když mi to moc nesedlo, tak balon skončil v síti.“

SESTŘIH: České Budějovice - Slavia 2:2. Sešívaní nedokončili obrat ani proti deseti

Za stavu 2:0 jste měl další možnost, jenže s brankářem Kolářem jste přeloboval i branku. Mrzí vás, že jste nedokázal balon poslat o metr níže?

„Spíše jsem se bál, abych soupeři neukopnul hlavu, když do souboje proti kopačce šel hlavou. Ani jsem to pořádně neviděl, tak nevím, o kolik jsem branku přeloboval.“

I tak jste ale měli zápas výborně rozehraný, co jste o půli dostali za pokyny, abyste otupili snahu Slavie o změnu ve skóre?

„Chtěli jsme hrát pořád stejně. Celou půli nám to vycházelo, tak jsme si řekli, že zkusíme přidat třetí gól. To se bohužel nepovedlo, naopak Slavia srovnala a mohla i vyhrát.“

Kontaktní gól Slavie přišel hodně brzy po přestávce, byl to klíčový moment?

„Penalta přišla hrozně brzy. Kdybychom vydrželi třeba do 75. minuty, tak věřím, že vyhrajeme. Za dalších pět minut jsme znovu inkasovali a pak už to bylo složité. Nakonec nás podržel i Vojta Vorel. A dost možná nás to posunulo i psychicky, protože když Slavia zapnula, byl to kolotoč.“

Věřil jste, že i v oslabení udržíte remízový stav až do konce?

„Věřili jsme i v to, že můžeme třeba z brejku přidat rozhodující gól, ale do žádné šance jsme se už nedostali. Spíše to byla hra na naši bránu.“

Doufáte, že jste si výkonem proti mistrovi řekl o základní sestavu pro příští zápas?

„To já neřeším, mne těší, že se mi to povedlo, bodovali jsme proti Slavii, to je hlavní.“

Dynamo muselo vyměnit stopery, protože nebyl k dispozici vykartovaný Talovierov ani Králik, který onemocněl v den utkání. Byl to pro obranu citelný zásah?

„Havel rovněž jako já dlouho nehrál, ale povedlo se mu to, Novák se jen přesunul z beka na stopera. Oběma se utkání povedlo a odehráli super zápas.“