Žádná tiki-taka, ale organizace! Koubek popsal úspěch šestého Hradce

Devatenáct bodů a šesté místo. Pohled do tabulky je po dvanácti ligových kolech pro nováčka z Hradce Králové sladký. „Votroci“ v boleslavském azylu porazili předposlední Teplice 3:0 a posunuli se do skupiny nóbl týmů, které by po základní části hrály o titul. „Snažíme se držet při zemi a být pokorní,“ krotil euforii hradecký trenér Miroslav Koubek.

Jak si na zápas s Teplicemi jednou vzpomenete?

„Nebyl moc pohledný, hrálo se podle mého očekávání. Byla to spíš soubojová bitva dvou houževnatých mužstev. Teplice pod novým trenérem Jarošíkem ukázaly progres a věděli jsme, že přijede odhodlaný a zaťatý tým. Přiznávám, že jsem se tohoto utkání obával.“

Jak moc vám pomohl první gól, který vstřelil Pavel Dvořák už po 77 vteřinách?

„Bylo příjemné a důležité, že se nám povedl začátek. Pro soupeře to mohla být sprcha a nabourání jeho plánů. A dál? Jak jsem zmiňoval, nebyl to krásný zápas, ale kdo má rád soubojový fotbal, mohl si přijít na své. Ubojovali jsme to a byli jsme efektivní. Nakonec z toho byl pěkný výsledek a vysoká výhra. Před zápasem jsem ani nevěřil, že takový výsledek uděláme.“

Po dlouhé době byl Hradec na ligové úrovni favoritem. Jak jste s tím pracovali?

„To jsou teorie bookmakerů. Snažíme se držet při zemi a být pokorní. Víme, díky čemu jsme úspěšní. Není to žádná tiki-taka, ale organizace, bojovnost, rychlý přechod do útoku či standardky. Herně je řada týmů lepší než my. Jestli nás před zápasem s Teplicemi někdo favorizoval, já to určitě nebyl.“

SESTŘIH: Hradec Králové - Teplice 3:0. Lekce z produktivity, zářil Dvořák

Co bylo klíčovým faktorem na cestě za vítězstvím?

„Je to o gólech – a my je dali. Vpředu jsme byli nebezpeční. Máme hráče jako Vlkanova, Vašulín nebo Dvořák, kteří umějí udeřit. V tomto směru jsme byli nositeli ofenzivy my. Uhlídali jsme soupeře na distanc a podržel nás brankář Fendrich. Nebezpečnost našich hráčů byla vyšší, což se promítlo do produktivity.“

Překvapily vás něčím Teplice?

„Myslím, že ne. Tušili jsme, s čím přijedou. Pomohlo nám, že podobně jako minule ve Zlíně jsme solidně pracovali v zadních řadách. Dokázali jsme vyřešit hodně předfinálních a ošemetných finálních situací. Chybějí nám Urma či Donát, ale i v tomto složení dokážeme čelit ligovým soupeřům. Stoperská trojice je hlavní součástkou našeho herního systému a kluci si vedou dobře.“