Slavia nezvládá obracet výsledky. Trpišovský: Když se daří, to umí každej

„Když se daří, to umí každej…“ pronesl Jindřich Trpišovský a slavným citátem dal vzpomenout na pečlivě sledovanou dávnou bídu Viktorie Žižkov. Jeho Slavia teď potřebuje, aby se to zlomilo. Už počtvrté z posledních pěti soutěžních zápasů nevyhrála, v neděli jen remíza v Českých Budějovicích 2:2. A to ještě že tak, půle totiž byla 2:0 pro domácí.

Mezi prohry na Feyenoordu, v derby, v Haifě a tuhle remízu v Českých Budějovicích se vklínil jen jeden vyhraný zápas za poslední zhruba tři týdny, ten s Libercem doma 3:1. Slavia počtvrté z pěti posledních soutěžních utkání ztratila.

Posledních pět zápasů Slavie Č. Budějovice–Slavia 2:2 M. Haifa–Slavia 1:0 Slavia–Liberec 3:1 Sparta–Slavia 1:0 Feyenoord–Slavia 2:1

„Po našich chybách často jako první inkasujeme. My svoje šance neproměníme a pustíme do vedení soupeře, psychice hráčů to nepomáhá. Nedaří se nám ani to, aby všichni hráči podali nadprůměrný výkon, stojí nás to výsledky. Pořád honíme nepříznivý vývoj,“ snažil se najít příčinu trenér Jindřich Trpišovský.

Hned šestkrát z posledních osmi zápasů Slavia po první půli prohrávala. Otočila jen pohárový duel ve Velvarech a ligový na Bohemians. Zbytek ne, ani ten na Střeleckém ostrově…

Přesně podle Trpišovského slov: neujaly se úvodní příležitosti hostů, Peter Olayinka dokonce hlavou trefil břevno, tak za to vzal soupeř.

Zdálo se, že Ondřej Mihálik tu nejlepší chvíli na přihrávku už propásl, přesto nakonec balon k Patriku Brandnerovi dostal a ten ho prudce uklidil na zadní tyč.

A za pouhé čtyři minuty si na přímák Jakuba Hory vyskočil Lukáš Havel – 2:0. Mistr čelil tomu, že téměř po devíti letech přenechá Dynamu všechny ligové body. Otřásla se alespoň jiná série, ta sedmiletá, během níž Jihočeši proti červenobílým nebodovali v nejvyšší soutěži vůbec.

„Když se daří, to umí každej. Když ne, ukáže se pravá kvalita,“ použil Trpišovský skoro doslova slavnou glosu z odposlechů dávné korupční kauzy. „Musíme se opřít o hráče, kteří to tu znají, pomalu se nám vrací. Ostatní se učí,“ pokračoval.

A udělal to. Do druhé půle poslal Jana Kuchtu, Ondřeje Lingra a Petra Ševčíka a neuběhla ještě ani hodina zápasu a Jihočeši měli po náskoku. Mohla za to penalta, kterou vyrobil Havel na Kuchtu, a kterou proměnil Olayinka. A pak rychlá akce, kterou zakončoval po Kuchtově přihrávce Oscar Dorley.

SESTŘIH: České Budějovice - Slavia 2:2. Sešívaní nedokončili obrat ani proti deseti

„Mrzí mě jedna věc, ta penalta. S každým by to proti Slavii zamávalo, přišlo to hrozně brzy po začátku druhé půle, hosty to nakoplo. Podívejte se, co se stalo třeba s Bohemkou, která pak dostala pět gólů. Ale na druhou stranu si právě proto tolik vážím kluků a cením si té remízy, že jsme to pak ustáli, že jsme neprohráli,“ těšilo domácího kouče Davida Horejše.

I přesto, že kvůli tvrdému zákroku Lukáše Skovajsy hrálo Dynamo poslední čtvrthodinu v oslabení. Slovenský bek vrazil svou kopačku do hlavy Lingra. Nejdřív dal Jan Machálek jen žlutou, když kouknul na obrazovku, změnil to na přímé vyloučení.

Tlak Slavie sice vrcholil, jenže už z něj hosté nic dalšího nevytěžili. Naopak Dynamo se dvakrát utrhlo. Matej Mršič z levé strany centroval, a najednou skočil balon zničehonic na břevno. A pak v nastavení utíkal z vlastní půlky sám, ale byl už tak vyčerpaný, že ho Srdjan Plavšič doběhl a odvrátil pohromu.

Ani tak se ale „sešívaní“ nemají z čeho radovat. Ztráty se hromadí, zatímco v Plzni mají pořád posvícení. A sedm bodů náskok.

Ve středu Slavia dohrává třetí kolo v Edenu proti Sigmě.

12

Tolik zápasů v řadě už Slavia neudržela čisté konto. Naposledy se jí to podařilo v lize na konci srpna proti Baníku při výhře 4:0.

7

Tolik let už v lize nebodovaly Č. Budějovice proti Slavii. Do včerejška, předtím se mu to Dynamu podařilo naposledy v říjnu 2014 díky remíze 1:1.