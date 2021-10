Co ukázala Sparta: vykoupení Hložka, Nita bez konkurence i nefunkční střed

Už se zdálo, že Pavel Vrba prožije na Letné první ligový zápas, ve kterém Sparta nevstřelí branku. Ještě hůř vypadalo, kolik šancí si Mladá Boleslav proti Pražanům vytvořila. Dokonce mohlo dojít i na první domácí Vrbovu ligovou porážku. Ani jedno se však nestalo. Zkušeného trenéra zachránil v čase 92:16 útočník Adam Hložek, který se ve FORTUNA:LIZE trefil po dvou měsících. Sparta vyhrála 1:0. Co dalšího napínavý duel ukázal?

Hložkovo vykoupení Tak strašně dlouho čekal na gól. Od 21. srpna. Na to Adam Hložek rozhodně není zvyklý. Sparťanský supertalent ukončil nezvykle dlouhé čekání na přesný zásah v momentě, kdy to Sparta nejvíc potřebovala. V nastavení nedělního utkání s Mladou Boleslaví, které se tak na poslední chvíli překlopilo na stranu favorita. Pro Hložka to může být impuls, aby se střelecky znovu odbrzdil a k současným čtyřem ligovým brankám začal rychle přihazovat další. „Ten gól byl velice důležitý, ale Adam byl celkově náš nejlepší hráč, pokud jde o ofenzivu. Předvedl spoustu průnikových akcí, prokázal dynamiku a rychlost. V předfinální fázi mohl někdy přihrávat dřív a být trochu přesnější,“ hodnotil kouč Pavel Vrba. Hložek: Doufám, že mi to tam zase začne padat

Pavelka Dočkal = nefunkční Očekávalo se, že Pavel Vrba na domácí scéně vrátí kapitána Bořka Dočkala do základní sestavy. Jenže na úkor koho? Černý Petr nakonec padl na Michala Sáčka, letenský kouč vsadil na zkušenost a k Dočkalovi postavil Davida Pavelku. Jenže to vůbec nefungovalo, domácí ve středu pole neměli takovou převahu, jakou by potřebovali. Oba záložníci svým výkonem zůstali daleko za očekáváním, Vrba přesto ani v reakci na nepříznivý vývoj Sáčka do akce neposlal. „Sáčka jsme chtěli pošetřit, ve čtvrtek odehrál těžké utkání. Navíc nás zase čeká blok pohár – liga. Do složení zálohy jsme v reakci na náročný program sáhli, ale myslím, že kdybychom byli trpělivější, zápas se z naší strany mohl odehrávat ve větší pohodě. To ovšem může říct i soupeř,“ usmál se sparťanský trenér. Sparta - Mladá Boleslav: Dočkal prošlápl Hlavatého, po zásahu VAR dostává žlutou, ne ČK

Nita nemá konkurenci Je mnoho úhlů pohledu, podle kterých lze posuzovat kvalitu gólmanů. Pokud bychom se ovšem zaměřili čistě na práci na brankové čáře, není v současnosti vůbec diskuse o tom, kdo nad ostatními ční. Florin Nita. V neděli večer to rumunský reprezentant opět potvrdil, když Středočechům chytil tři stoprocentní příležitosti. Nebýt jeho, Sparta by dostala v domácím prostředí nehezky napráskáno. „Nita nás ve dvou situacích doslova zachránil. Byl to přesně ten zápas, kdy nás ohromně podržel," chválil svého svěřence Vrba. Sparta - Mladá Boleslav: Nita neskutečně vychytal Škodu i Suchého!

Pulkrab rozvířil prach Na plac se dostal až v 85. minutě. Přesto Matěj Pulkrab dokázal do zatuchlé hry Sparty vnést svěží vítr. Nejprve hlavou protáhl gólmana Jana Šedu, což byla po hříchu jediná rána domácích na branku soupeře ve druhém poločase. Tedy až do nastavení, kdy si opět Pulkrab našel centr Jakuba Peška a po jeho hlavičce do tyče vstřelil vítěznou trefu Adam Hložek. Čtyřiadvacetiletý útočník odehrál od září v lize dohromady jen 31 minut, z nedělního přídělu ale vymáčkl naprosté maximum. „Pulky nastoupil jen na krátkou dobu, ale ve velkém vápně pro nás byl strašně důležitý. Vytvořil prostor Hložkovi, který zápas rozhodl. Bez Pulkraba bychom se do té situace vůbec nedostali,“ zdůraznil Vrba. Sparta - Mladá Boleslav: Hložek v posledních vteřinách z dorážky rozhodl! 1:0