iSport podcast: Slavia měla být k Coufalovi vstřícnější. Co Kolář?

V novém iSport podcastu se podíváme i na výroky Vladimíra Coufala pro projekt Bez frází, kde popisoval svůj odchod do West Hamu - a spustil tím lavinu negativních reakcí od celé řady slávistických fanoušků. Jak hodnotit jeho slova, že před klub postavil ultimátum ohledně odchodu do Premier League a jak mohla Slavia předejít celé situaci? Proč Ondřej Kolář zažívá obří sešup ve formě a v kariéře a jaký podíl na tom má zákrok na Rangers, ale i chyba na Ferencvárosi či neuskutečněný transfer do zahraničí?