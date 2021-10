I přes frustraci musíte na děkovačku, říká Siegl. Co dodnes vyčítá Haškovi?

Jako by těch rušivých faktorů a momentů, které trápí na podzim fotbalovou Slavii, nebylo dost... V neděli v Českých Budějovicích se ke zranění či bodovým ztrátám přidal i nesoulad mezi fanoušky a některými hráči, kteří po remíze 2:2 ve 12. kole FORTUNA:LIGY nepřišli na pozápasovou děkovačku. Rychle se za to omluvili a dnes to doma v ligové dohrávce s Olomoucí (od 19.00) mohou napravit i činy. „Je to hodně choulostivé téma. Ale i když je frustrace někdy hnusná, musíte jít fanouškům poděkovat,“ říká bývalý letenský kanonýr Horst Siegl.