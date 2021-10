Hromadův faul na červenou. Sudí jen napomenul, přijde znovu trest?

Do té doby celkem poklidný zápas mezi Slavií a Olomoucí změnila situace z jednapadesáté minuty, které v zárodku vypadala nevinně, ale nakonec skončila nejdiskutovanějším momentem dohrávaného duelu třetího kola FORTUNA:LIGY. Za stavu 1:0 pro domácí si ve středu bojiště domácí záložník Jakub Hromada o chlup více předkopl míč, situaci poněkud v panice hasil skluzem. Dlužno dodat, že vážně nevybíravým. Místo míče však vytrčenou podrážkou trefil do kotníku Martina Hálu. Olomoucký středopolař se svíjel v bolestech, rukou tloukl do trávníku na znamení, že mu není vůbec hej. Podle současných pravidel se velmi pravděpodobně mělo jednat o červenou kartu.