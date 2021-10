Prokletý Eden. Marná snaha Viktorie trvá roky, ve šlágru se chce vzepřít

V týdnu, který má odkrýt její sílu a ambice, zatím Plzeň prostřídala parádu s rozpaky. Po exhibiční ligové popravě Jablonce následovalo pohárové proplesknutí a vyřazení v Mladé Boleslavi. Nyní čeká momentálního lídra FORTUNA:LIGY nejostřejší zkouška v tuze neoblíbeném prostředí. Viktoria se zítra představí v Edenu, kde Slavii porazila naposledy v dubnu 2014. „Žádná série netrvá věčně, a tak doufám, že to zvrátíme,“ burcuje plzeňský asistent trenéra Pavel Horváth.

Sedm a půl roku, zítra přesně 2750 dní. Tak dlouho se snaží Plzeň dobýt Eden. Marně, neúspěšně. Některé výjezdy skončily vyloženě ostudou. Posledním trenérem, pod kterým vykutala Viktoria na půdě Slavie tři body, zatím zůstává Dušan Uhrin mladší.

„Je to pro mě zajímavá informace, ani jsem to nevěděl. Pamatuji si, že Kovařík dal branku z trestňáku, pak se trefil Wágner. Neměli jsme v tom zápase k dispozici Limberského, levého obránce hrál Hubník,“ vybaví si Uhrin hned i po letech výhru 2:0.

Nynější slávistický útočník Stanislav Tecl tehdy válel ještě v týmu západočeského rivala, v jehož dresu v základní sestavě nastoupili ze současných plzeňských hráčů Lukáš Hejda a Radim Řezník. Sestava červenobílých? Například v bráně Radek Černý, v obraně Fernando Neves, v záloze Damien Boudjemaa a na lavičce Tomáš Souček, v tu chvíli stále ještě čekající na první ligový start.

„Slavia udělala od té doby obrovský pokrok, investovala do klubu ohromné částky. Karta se obrátila. Plzeň se pak se slávistickým stylem nezvládla popasovat,“ podotýká Uhrin.

Červenobílí se ve zmíněných sedmi a půl letech zásadně proměnili. Vyrostli, zesílili, natankovali sebevědomí. Západočeši ve venkovních konfrontacích nedokázali reagovat na agresivní hru domácích, nepůsobili koncentrovaně, kupili chyby, nechali se zlomit.

Ve vršovické aréně proti rozpínající se Slavii padala Viktoria pod Miroslavem Koubkem, Karlem Krejčím, Romanem Pivarníkem, Pavlem Vrbou (třikrát) a Adrianem Guľou, jemuž se šňůru porážek podařilo napoprvé přerušit bezbrankovou remízou, která Plzni ale vůbec nepomohla. Pak v Edenu dvakrát prohrál.

Nikde jinde se Západočeši takhle netrápí. Po Slavii čekají nejdéle na vítězství venku proti Hradci Králové (od 7. dubna 2017), jenže „votroci“ strávili poslední čtyři roky ve druhé lize a mezi tuzemskou elitu se vrátili až letos. Takže druhý nejdelší soustavný půst drží v Mladé Boleslavi, kde v lize naposledy zvítězili 23. září 2017.

„Tak to ve fotbale bývá. Tak jako se třeba Spartě nedaří vyhrát dlouhodobě u nás, nám se nedaří na Slavii. Samozřejmě žádná série netrvá věčně, a tak doufám, že to zvrátíme. Ale Slavia má vynikající mužstvo, velmi dobrý realizační tým, spoustu hráčů, kteří jsou individuálně velmi silní. Pokusíme se je eliminovat a sehrát takový zápas, abychom byli bodově úspěšní,“ přeje si před zítřejším střetem plzeňský asistent Pavel Horváth.

Jeho nadřízený Michal Bílek má první pokus, aby se v Edenu vykasal. Západočeši museli ve středu vstřebat mrzuté vyřazení z domácího poháru v Mladé Boleslavi, večer už trenérský štáb seděl na slávistickém stadionu a naživo pozoroval souboj nejbližšího soupeře s Olomoucí.

Až na pohárový výplach by měla být Plzeň vhodně navnaděná. Tuzemskou nejvyšší soutěž vede o čtyři body před pražskými „S“, jedenáct z dvanácti ligových zápasů vyhrála. Naopak Slavia se nenachází v optimálním rozpoložení, nepůsobí přesvědčivě, ocitá se pod tlakem. „Bude to zajímavé utkání. V případě Plzně bude důležité, jestli bude k dispozici útočník Beauguel. Její obrana pak nesmí dělat chyby jako v poháru v Boleslavi,“ míní Uhrin.

Nemyslí si, že by středeční pohárový karambol Plzeň negativně ovlivnil. „Možná to hráče probere a budou se o to víc koncentrovat,“ soudí syn trenéra vicemistrů Evropy z roku 1996. „Ale řekl bych, že Slavia neprohraje,“ přidává svůj tip.

Kolik dní uplynulo od poslední výhry Plzně venku proti současným ligovým týmům:

Slavia: 2749

Hradec Králové: 1667

Mladá Boleslav: 1498

Karviná: 1168

Zlín: 1057

Slovácko: 937

Č. Budějovice: 770

Jablonec: 608

Sparta: 521

Olomouc: 503

Baník Ostrava: 271

Bohemians: 90

Liberec: 76

Pardubice: 35

Teplice: 13