Kletba nad Stínadly trvá. Tvoříme rekordy, řekl Jarošík. Roste marodka

Krize tvrdá dál. A co víc, po sobotě je ještě mnohem hlubší. Teplice se vyoutovaly v zápase s Liberem (1:2) těsně před koncem, hosté proměnili krátkou přesilovku, Jiří Jarošík musí zároveň počítat další zraněné. Premiérové body po začátku angažmá nového kouče se nepovedlo „Sklářům“ vybojovat ani napočtvrté, naopak Slovan si klestí cestou tabulku výš. Minimálně dočasně je desátý.

Už je to skoro k zbláznění. Obdržený gól po dvou minutách, pak v samotném závěru po červené kartě, další nula a spousta zraněných. „Branka na začátku utkání a vyloučení? Trochu to k nám už patří. Tvoříme rekordy, takto brzo snad nikdo neinkasuje,“ kroutil hlavou po zápase Jarošík. Ten i po čtvrtém kole na teplické lavičce čeká na úvodní bod, marodka se navíc zase o něco rozrostla.

Na příští duel se vykartoval Jan Knapík, už po poločase vynuceně střídal Tomáš Vondrášek, zanedlouho si obnovil zranění i Ondřej Mazuch. Zkušený zadák se přitom sotva vrátil do programu s týmem, po došlápnutí při běžném zachytávání míče se však zbortil na trávník. „Zatím nevíme nic bližšího, ale určitě na tom bude Ondra hůř. Cítil křupnutí v koleně, snad to nebude nic vážného. Znovu se dlouho léčit během tak krátké doby by v jeho věku bylo těžké,“ měl jasno teplický kouč.

Černou sobotu „Sklářů“ dovršila koncovka duelu, v níž Liberec proměnil přesilovku po červené kartě za faul na obraně unikajícího Jakuba Nečase. Parádní trefou v pádu rozhodl během třetí minuty nastavení Imad Rondič.

Teplice - Liberec: Rondič se položil do střely a rozhodl, 1:2

„Poprvé jsme byli v situaci, kdy nás čekalo mužstvo v tabulce pod námi. Říkal jsem hráčům, že se ukáže, jestli jsme dál než soupeř. Herně zase takový rozdíl nebyl,“ komentoval Kozel, jenž po příchodu pod Ještěd zakázal hráčům pohled na tabulku. „Budeme to sledovat, až se dostaneme v poklidu někam do středního pásma, ale na to je zatím čas. Musíme hrát dál s pokorou.“

První ligovou branku od listopadu 2019 vstřelil Jan Matoušek, který se štěstím po teči protihráče překonal Tomáše Grigara. Po trefě zářil. „Snad padesát zápasů jsem nedal gól, naposledy ještě v Jablonci. Doufal jsem, že mi tam něco padne a jsem rád,“ usmíval se střelec.

Naopak na druhou stranu dopadla spíš deprese. „Bohužel máme smůlu. Nedáváme moc gólů, dostáváme naopak hloupé a všechno se teď obrací proti nám. Takto se o záchranu nehraje, musíme víc bojovat,“ smutnil Grigar.

„Je to škoda. Na konci jsme neměli štěstí, soupeři, který si jinak moc nic nevytvořil, vyšla poslední šance. My naopak neřešili situace u vápna dobře,“ uzavřel Jarošík. Příště Teplice jedou na Letnou, vypomoct nebude ani další zadák Martin Chlumecký. Ten obdržel čtvrtou žlutou kartu v sezoně a výchozí pozice tak bude zase o něco horší.

Nechtěl jsem provokovat

OČIMA STŘELCE: Imad Rondič „Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas. Snažili jsme se hodně běhat, Teplice měly náročný týden, takže jsme chtěli vnést do zápasu tempo. Jsem rád, že jsem dal gól, ale nejdůležitější je výhra. A že máme tři body. Všichni makáme, trénujeme naplno, každý se chce ukázat. Jako tým dobře spolupracujeme, snažíme se hrát kombinačně a každým kolem se zlepšujeme víc a víc. Červenou kartou jsme dostali mentální energii, která nám v posledních pěti minutách pomohla, hráč navíc je znát. Trenér nám říkal poté, co tým převzal, že nemáme sledovat tabulku. Posloucháme ho a funguje to. Zároveň bych chtěl dodat směrem k fanouškům Teplic, že jsem je po mé brance nijak neprovokoval. Přijel se na zápas podívat táta z Bosny, slavil jsem s ním. Oslava rozhodně nebyla zamýšlená jako nějaká provokace.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 38. Mazuch Hosté: 2. Jan Matoušek, 90+3. Rondić Sestavy Domácí: Grigar (C) – Hyčka, Mazuch (56. Hasil), Chlumecký, Vondrášek (46. Trubač) – Knapík, Mareček – Kodad (82. Succar), Krunert, Fortelný (73. Moulis) – Jan Rezek. Hosté: Knobloch – Mikula (C), Plechatý, Chaluš, Gebre Selassie – Havelka (68. Purzitidis), Tiéhi – Jan Matoušek (81. Nečas), Ch. Frýdek (62. Rondić), Koscelník (81. Faško) – Rabušic (68. Júsuf Hilál). Náhradníci Domácí: Němeček, Hasil, Moulis, Mareš, Trubač, Bulmaga, Succar Hosté: Vliegen, Purzitidis, Nečas, Faško, Gembický, Rondić, Júsuf Hilál Karty Domácí: Knapík (č), Chlumecký, Succar Hosté: Havelka, Rondić Rozhodčí Zelinka – Vodrážka, Novák – Hanousek. VAR: Štěrba. AVAR: Kubr. Delegát fotbalové asociace: Lhoták. Technický delegát: Adamec Stadion AGC Aréna Na Stínadlech, Teplice Návštěva 1523 diváků

Teplice - Liberec: Mazuchova parádní rána zaplula do sítě, 1:1