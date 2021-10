Teenager Tkáč táhne Zlín. O tom jsem ani nesnil, přiznal po čtvrtém gólu

Po dlouhé době zase slavíte tři body. Spadlo to z vás?

„Hodně se nám ulevilo. Kdyby dal Van Buren na začátku šanci, zase bychom museli dotahovat jako ve většině zápasů. A to nám moc nejde. Můžeme poděkovat Rakymu. (brankáři Mateji Rakovanovi) Ty body jsme nutně potřebovali. Navíc jsme doma dlouho nevyhráli. Kluci aspoň zvítězili v MOL Cupu. Já ani to ne.“

Podruhé v řadě jste neinkasovali. Vidíte pokrok v defenzivě?

„Kluky musím pochválit. Pracovali vzadu velmi dobře. Chceme se od tohoto výkonu odpíchnout. Já jsem byl teď jako druhý útočník, měl jsem doplňovat Poznyho. (Tomáše Poznara) Určitě se cítím líp nahoře. Nejsem typ, co rád brání.“

Pomohla vaší gólové střele teč obránce Maksyma Talovierova?

„Já ani nevím, kam by to letělo. (úsměv) Jenom jsem si zpracoval balon a vystřelil. Mířil jsem na zadní tyč, ale ani jsem neviděl bránu. Tuto sezonu mám štěstí. Určitě jsem nečekal, že dám tolik gólů. O tom jsem ani nesnil.“

Byl jste zklamaný, že jste minule na hřišti Pardubic naskočil až úplně na konci?

„Vždycky jsem zklamaný, když nehraju. To je asi tak všechno.“

Ustál jste ve zdraví tvrdé souboje s protihráči?

„Nakopli mi achilovku. Kvůli tomu jsem musel i střídat. Nemohl jsem se o tu nohu zapřít.“

Váš otec Roman byl útočník. Jste si podobní?

„Já jsem ho ani moc hrávat neviděl, akorát v nižších soutěžích. Byl mrštný, rychlý. Myslím, že na tom taky nejsem v tomto směru špatně. A už jsem o hodně vyšší než on.“ (úsměv)

Co vám dala nedávná první zkušenost z reprezentace U-20?

„Byla to neuvěřitelná zkušenost. Zápas s Rumunskem bych přirovnal k lize. Možná trošku horší. Ale Anglie, to bylo neskutečné. Ještě je přede mnou dlouhá cesta, abych se dostal tam, kde jsou mladí Angličani.“

SESTŘIH: Zlín - České Budějovice 2:0. Výhra po šesti zápasech, rozhodli Tkáč a Hrubý

Vše o klubu ZDE