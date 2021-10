SESTŘIH: Slavia - Plzeň 2:0. Tři červené, výhru trefili Lingr a Krmenčík

Už více než sedm a půl roku si jezdí Plzeň do Edenu pro prohry. A jednu remízu, pro správnost… Truchlivá série trvá dál, Západočeši se k další prohře nasměrovali sami už na začátku zápasu.

Domácí lavička vyletěla vzteky. Jak trenér Jindřich Trpišovský, tak i jeho asistenti hulákali na rozhodčího Pavla Fraňka, aby si všiml ostrého skluzu Radima Řezníka na Petra Ševčíka. Napovědělo mu až video, po němž sudí ukázal obránci hostů rovnou červenou kartu. „Úroveň zápasu se od toho pak odvíjela,“ poznamenal trenér Viktorie Michal Bílek, který byl při hodnocení zápasu velmi stručný.

„Ráz zápasu se od té chvíle úplně změnil, utkání to uškodilo,“ přidal se i jeho protějšek Trpišovský.

Celý zbytek se v podstatě smrsknul do úporného bránění Viktorie, na které bylo dobře poznat, že pokud z Edenu vyjde s remízou, bude spokojená. Aby ne, nahrával tomu i výsledek z Vítkovic, kříž Baníku se Spartou 2:2, takže prvním Západočechům by se v tabulce nikdo nepřiblížil.

Slavia se nakonec přece jen tuhou defenzivou soupeře prosekala. Rozhodl rohový kop z 65. minuty, který sice hosté odvrátili, Nicolae Stanciu ale vrátil balon prudkou střelou zpátky, Jindřich Staněk míč jen vyrazil a Ondřej Lingr ho dorazil do sítě.

Ovšem moment, možná ofsajd… Franěk čekal na nápovědu do sluchátka, situace opravdu zaváněla lehkým střelcovým postavením mimo hru. Po konzultaci ale sudí gól uznal. Do té doby neměli „sešívaní“ žádnou opravdu větší šanci. Herní převahu ano, jenže Staňkovi stačilo sbírat centry nebo překopnuté loby za svými zadáky.

Jakýkoli náznak protiúderu ovšem Viktoria sama zaplašila dalšími tvrdými zákroky. Nejprve Luděk Pernica na Srdjana Plavšiče, jemuž trefil podrážkou své kopačky kotník. Další červená, tentokrát bez dlouhého váhání. A za své agresivní chování bez celého utkání se tresty sečetly i Jhonu Mosquerovi. Faul na Lukáše Masopusta byl jeho druhý žlutý, tím pádem další vyloučení.

Plný Eden už tou dobou provolával nadávky nejméně na šestého hráče hostů. Kromě obrovského množství faulů, leckdy právě i surových, znělo stadionem i plno negativních emocí. Mosquera později po utkání obvinil Trpišovského asistenta Pavla Řeháka, že ho měl během zápasu nazvat opicí, že potkat ho o samotě na ulici, rozbil by mu obličej…

„Možná do prvního vyloučení byl zápas svižný, měl atmosféru, měl to být velký duel, škoda…“ mrzelo Trpišovského. „Nebyl to prostě fotbal s velkým F. Ani jsem nezažil, že bych někdy hrál proti osmi, možná v nižších soutěžích, když jsme se nesešli,“ přemýšlel nahlas.

Na to Slavia odpověděla druhým gólem. Na scénu totiž vstoupil další „zlý“ muž včerejšího klání. Autor gólu Michael Krmenčík, jemuž spílali nejen Plzeňští, ale dokonce i fanoušci Slavie za to, že se po předchozím vítězství nad Olomoucí přidal k pokřiku „Zku.vená Plzeň“.

Při oslavě své trefy se málem rozeběhl pod kotel hostů, to si ale stačil rozmyslet a užil si svou slávu mimo kritické místo. Nedbal přitom rozšířené zvyklosti, že se trefa proti bývalému klubu, v tomto případě dokonce proti tomu, který ho vychoval, z úcty neslaví.

Po utkání si ještě neodpustil gestikulaci k příznivcům hostů, drobnou výměnu posunků prohodil i s útočníkem Jeanem-Davidem Beaguelem, a když si chtěl potom podat ruku s koučem Viktorie Michalem Bílkem, ten mu uhnul… „Beru prohru, to je fotbal. Ale nechápu některé věci, když má s Plzní takovou minulost,“ napsal na Twitter Beauguel. Ještě předtím zveřejnil fotku – rentgen Homera ze Simpsonových – s titěrným mozkem.

„Je to jeho svědomí,“ prohodil pak Bílek ke Krmenčíkovu chování. Později se do bývalého spoluhráče obul i David Limberský, který ho nazval největší ostudou Plzně. „Tohle je mezi hráči, nechci do toho mluvit. Mluvili jsme s ním jako s každým, aby se soustředil na hru, na fotbalové věci, aby nám pomohl. Jsem rád, že za nás hraje a že dal gól,“ nechtěl to Trpišovský víc rozvádět.

Slavia se mocně přiblížila prvnímu místu, na vedoucí Viktorii ztrácí jen bod a dva k dobru má na čtvrtou Spartu. Ale radosti byste po tak důležitém vítězství čekali v červenobílém táboře víc. „Byl bych radši, kdyby tam toho fotbalu bylo víc, ale tak to prostě bylo,“ shrnul Trpišovský.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 65. Lingr, 90+5. Krmenčík Hosté: Sestavy Domácí: Mandous – Bah (46. Samek), Ousou, Kačaraba, Masopust – Ševčík (C), Hromada (46. Stanciu) – Ekpai (59. Plavšić), Lingr (79. Traoré), Olayinka – Kuchta (59. Krmenčík). Hosté: Staněk – Řezník, Pernica, Hejda (C), M. Havel – Kalvach (87. Chorý), Bucha – J. Kopic (77. P. Šulc), J. Sýkora (82. Kaša), Mosquera – Beauguel. Náhradníci Domácí: Kolář, Plavšić, Samek, Stanciu, Krmenčík, Takács, Traoré Hosté: Hruška, Falta, Chorý, Čermák, Šulc, Janošek, Kaša Karty Domácí: Ekpai, Krmenčík Hosté: Řezník (č), Kalvach, Mosquera, Pernica (č), Mosquera Rozhodčí Franěk – Caletka, Kříž (Machálek) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice Návštěva 18 179 diváků

