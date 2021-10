Smetana po Spartě: Tetour má můj obdiv, rozhodčí ho nechal vycukat

Ostravští fanoušci se dočkali, tohle byl jejich Baník. Tým, který od první do poslední vteřiny jede na doraz. Mančaft, který se zvedne i po dvou tvrdých direktech a stále věří ve tři body. Mužstvo, které si díky obrovskému nasazení a agresivitě vytvoří proti celku z Evropské ligy mraky šancí. Na takový výkon proti opravdové špičce čekal region hodně dlouho. I pro trenéra Ondřeje Smetanu šlo o mezník, byl to pro něj premiérový bodový zisk proti TOP soupeři.

Co si ze zápasu odnášíte?

„Byl to zajímavý fotbal. Nastoupili jsme podle plánu, chtěli jsme mít postupný útok trochu přímočařejší, dostávat se za obranu a do stran, využívat postavení jejich beků a našich křídel a cpát do vápna centry. To se dařilo. Bohužel jsme udělali chybu a inkasovali, přitom do té doby jsme byli kompaktní a drželi krátké hřiště. Tohle nás sráží... Ale zaplaťpánbůh jsme na to reagovali a vytvořili si tlak. Pak jsme ale soupeře zase pustili do hry... Asi bychom doma neměli dostat dva góly, i když jde o Spartu. Trošku mi to připomnělo zápas se Slováckem.“

S tím rozdílem, že máte aspoň bod.

„Bereme ho, ale nemůžu se ubránit pocitu, že jsme mohli vytěžit i víc. Jenže jsme se o to připravili nedůsledností. Nechci být nepokorný, neslušný, nevděčný, bod se Spartou se počítá, ale výkon byl i na výhru. Ve fantastické atmosféře nebylo na hřišti nic slyšet, ale kluci plnili taktické pokyny. Eliminovali jsme silné stránky Sparty a chtěli ji naopak zaměstnávat zbraněmi jako ostatní týmy. Byť jsme dostali laciné branky, tak tým musím pochválit. Nevybavuju si extra gólovky, docela jsme je ustrážili. A šance si vytvářeli my.“

SESTŘIH: Baník Ostrava - Sparta 2:2. Drama se třemi penaltami, vyrovnal Tetour

Které zbraně Sparty to byly? Třeba eliminace Bořka Dočkala? To se vám dařilo perfektně.

„Hráči ode mě celou dobu slyšeli, že sparťanský střed hřiště musíme eliminovat. Bylo třeba mít krátké hřiště. Bořek Dočkal je motor, který distribuuje přihrávky, tento způsob hry jsme jim potřebovali vypnout. Byl to klíč k úspěchu. Jediné, o čem jsme přemýšleli, bylo, zda nastoupí Dočkal, nebo Sáček. Trošku jsem pak ale kalkuloval s tím, že zrovna v takovém zápase trenér posune Dočkala výš a budou hrát všichni i s Pavelkou. Potvrdilo se.“

Jak jste kousal časté videopauzy ve druhém poločase?

„Částečně to bylo panem rozhodčím, ale nechci a nemůžu se k tomu vyjadřovat.“

Daniel Tetour, jenž dvě minuty před koncem vyrovnal z pokutového kopu, na který čekal hodně dlouho, však nebyl v jednoduché situaci...

„Jestli hráč čeká třeba sedm minut na penaltu, tak opravdu obdivuju Dana, že ji dal. Rozhodčí ho nechal vycukat, byl plný stadion, stav 1:2. Zaslouží obdiv, ukázal kvalitu.“

Stejně jako Viktor Budinský, že?

„Extrémně nám pomohl. Honza Laštůvka i David Lischka byli nedílnou součástí týmu, takže jejich absence nějakým narušením sestavy byla. Ale Buďa je kvalitní gólman, ukázal to. Má to tady těžké, protože je ve stínu Laštyho a nemá takovou minutáž, ale pomohlo mu, že chytal středeční pohár. Byl dobrý. Uvidíme, jak v týdnu dopadnou další vyšetření Laštymu.“

Nalije tento výkon a výsledek do kabiny ještě větší sebevědomí a víru, že můžete porážet i soupeře ze špice tabulky?

„Výkon měl parametry, hráli jsme rychle nahoru a dostávali Spartu pod tlak. Jinak co se týče tabulky, já se na ni skoro nedívám, i když se tomu samozřejmě nejde tolik bránit. A sebevědomí? Není třeba to do hráčů nalívat, protože od začátku sezony jsme si ho vybudovali. Máme nějakou pozici. Tohle se začalo řešit až po Slovácku, které bylo kompaktnější a body se přiklonily zaslouženě k nim. Ano, s Hradcem jsme nebyli důslední a možná to tak neodpracovali, ale taky to mohlo dopadnout jako s Bohemkou (4:1). Akorát oni vytěžili maximum. Na sebevědomí pracujeme průběžně, tým má charakter. Vážíme si toho, kde v tabulce jsme a jakou cestou jsme se vydali.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 50. D. Buchta, 88. Tetour Hosté: 31. Pešek, 72. Hancko Sestavy Domácí: Budinský – Juroška, Svozil, J. Pokorný, Fleišman (C) – Ndefe (78. Sor), Kaloč (78. Budínský), Kuzmanović (73. Jiří Klíma), Tetour, D. Buchta (90+5. Potočný) – Almási. Hosté: Nita – Wiesner, O. Čelůstka, Panák, Hancko – Pešek, Pavelka, Sáček (59. Ladislav Krejčí ml.), Dočkal (C) (88. Pulkrab), Haraslín (67. Minčev) – Hložek. Náhradníci Domácí: Murin, Sor, Jánoš, Potočný, Klíma, Budínský, de Azevedo Hosté: Heča, Vindheim, Štetina, Krejčí ml., Karabec, Minčev, Pulkrab Karty Domácí: Kuzmanović, J. Pokorný, Sor Hosté: Hancko Rozhodčí Berka – Nádvorník, Paták Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice Návštěva 14 572 diváků

