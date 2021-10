Trpišovský: Nebyl to velký zápas. Limberskému nic vzkazovat nebudu

Jak hodnotíte utkání?

„Zápas se změnil po brzké červené kartě. Taková věc utkání vždycky uškodí. My jsme šli do zápasu s nějakým plánem, Plzeň taky, ale vyloučení Řezníka úplně změnilo jeho ráz. Jsme rádi, že jsme to zvládli. Plzeň dobře pozorně bránila, dobře zahustila blok před pokutovým územím a my neměli prostor. Postupem času, i díky poločasovým změnám, jsme se dostali do několika mála šancí a z jedné vstřelili vítězný gól. Nicméně z naší strany to nebyl dobrý výkon, v útočné fázi jsme se neprosadili. V utkání nebylo moc fotbalových momentů, spíš faulů. Výsledek je jediné pozitivum.“

Nakolik je důležité vítězství a fakt, že jste se dotáhli na jediný bod k Plzni?

„Hlavně se ukázalo, že je před námi spousta práce, ve hře máme spoustu rezerv. K tomu máme plno zraněných, nakonec i dnes jsme museli na poslední chvíli řešit nějaké změny, další vynucené i během zápasu. Proto někteří hráči byli na nezvyklých postech. Co se týče tabulky, jsme na bod od Plzně, ale bude to ještě velký boj.“

SESTŘIH: Slavia - Plzeň 2:0. Hosté s třemi vyloučenými, pálili Lingr a Krmenčík

O poločase jste poslal do hry Stancia a Samka. Uvažoval jste, že je nasadíte ještě dřív?

„Zvažovali jsme to, jelikož se zápas brzo změnil, stejně tak role jednotlivých hráčů. Stanciu se Samkem jsou silní v kombinaci a ve finálním řešení. Proto jsme je nasadili. Z druhé strany si kluci, kteří startovali zápas, nezasloužili jít dolů třeba po třiceti minutách. Byť se někomu dařilo méně, jinému víc. U Baha bylo střídání vynucené.“

Utkání velké trojky bývají napěchované emocemi. Nebylo to dnes zbytečně za hranou?

„V zápase bylo určitě přes čtyřicet faulů… Je to škoda. Hraje se velký zápas, je skvělá kulisa, fauly prostě škodí fotbalu. Na tohle lidi nechodí. Nechtějí vidět spoustu osobních soubojů, ale tak to je.“

Mluvili jste před zápasem s Michaelem Krmenčíkem, aby proti svému bývalému týmu krotil emoce?

„Ano, mluvili jsme s ním, aby se soustředil na hru, na fotbalové věci, aby nám byl schopný pomoct. Takhle jsme ale apelovali na celý tým. Po vyloučení se nabízelo, že to Krmimu bude sedět. Předpokládali jsme, že bude poutat větší pozornost Hejdy a Pernici a že se můžeme prosadit přes střed. Kuchtovi to moc výkonnostně nesedlo, Krmi tak šel na hřiště už v šedesáté minutě. Kromě druhé branky nám pomohl i v obranných situacích, kdy vyndal dva rohy a jednu další standardku.“

David Limberský se po zápase na Instagramu vyjádřil, že Krmenčík je největší ostudou plzeňského fotbalu. Reagoval tím na gesta, která útočník udělal po vstřelené brance. Chcete mu něco vzkázat?

„Ne, tohle je mezi hráči. Chápu to na obou stranách. Víc to nechci komentovat. Jsem rád, že Krmi hraje za Slavii, že dal gól. To je vše.“

Slavia - Plzeň: Emoce po zápase, Krmenčík v rozepři s Chorým

Souhlasíte s trendem přísného trestání surové hry?

„Musíme chránit zdraví hráčů, pak bude dobrý i fotbal. V reálu situace vypadá jinak než na videu. Nejlepší by bylo takové zákroky nedělat.“

Navzdory vítězství z vás cítím zklamání vzhledem ke všem okolnostem, které zápas provázely. Sedí to?

„Máte pravdu. Mrzí mě to, těšil jsem se na fotbal nahoru dolů, ale místo toho jsme viděli červené karty, spoustu faulů… Z naší strany to nebylo dobré. Ale nechci se rouhat. Někteří kluci hráli takový zápas poprvé. Třeba Ousou. Šlo o souboj prvního s druhým. Čekal jsem, že to bude velký zápas, ale nebyl. Ano, jsem rád, že jsme to zvládli, jsem rád za dílčí věci, jen jsem si představoval, že půjde o fotbal s velkým F.“

Stalo se vám, že jste někdy dohrával zápas proti osmi hráčům soupeře?

„Nikdy jsem nic takového nezažil. Pamatuji si, že jednou jsme se nesešli, jednou jsme zase nastoupili v osmi a utkání se nedohrálo, protože se jeden z hráčů zranil.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 65. Lingr, 90+5. Krmenčík Hosté: Sestavy Domácí: Mandous – Bah (46. Samek), Ousou, Kačaraba, Masopust – Ševčík (C), Hromada (46. Stanciu) – Ekpai (59. Plavšić), Lingr (79. Traoré), Olayinka – Kuchta (59. Krmenčík). Hosté: Staněk – Řezník, Pernica, Hejda (C), M. Havel – Kalvach (87. Chorý), Bucha – J. Kopic (77. P. Šulc), J. Sýkora (82. Kaša), Mosquera – Beauguel. Náhradníci Domácí: Kolář, Plavšić, Samek, Stanciu, Krmenčík, Takács, Traoré Hosté: Hruška, Falta, Chorý, Čermák, Šulc, Janošek, Kaša Karty Domácí: Ekpai, Krmenčík Hosté: Řezník (č), Kalvach, Mosquera, Pernica (č), Mosquera Rozhodčí Franěk – Caletka, Kříž (Machálek) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice Návštěva 18 179 diváků

Slavia - Plzeň: Krmenčík napadl Hejdu i Beauguela!

Slavia - Plzeň: Krmenčík se trefil proti svým a pojistil výhru, 2:0

Slavia - Plzeň: Třetí červená pro hosty, končí i Mosquera! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Slavia - Plzeň: Pernica si počíhal na Plavšičův kotník, hosté v devíti! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Slavia - Plzeň: Stanciovu střelu po rohu dorazil Lingr, 1:0

Slavia - Plzeň: Řezníkova “vražda” na Ševčíka za červenou! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Bílek po porážce: Do defenzivy jsme hráli výborně