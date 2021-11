Vyloučený Hubník: Gól bych neslavil. Krmenčík moc dobře ví, co udělal

Jak došlo k vašemu vyloučení?

„Byla tam na mě pomalá přihrávka. Kopi ji vystihl, já to chtěl co nejvíc odcouvat. Pak mi udělal kličku doleva, já mu trefil nohy. Jasný faul, jasná červená. Je velká škoda, že balon šel ve 45. minutě na mě takhle.“

Mrzelo vás, že jste oslabil mužstvo?

„V kabině jsem se kluky snažil povzbudit, tým jsem oslabil, mohl jsem to vyřešit lépe. Vrátil jsem se ke hřišti až v šedesáté minutě, kdy Zmrzka (Ondřej Zmrzlý) po faulu od Kaši ležel, nevěděl jsem, co děje. Síly se pak vyrovnaly, byl to zápas nahoru dolů. Plzeň měla šance, závary, my měli v závěru dvě nebezpečné situace. Zahry (Tomáš Zahradníček) šel do brejku zprava, kdyby to dal pod sebe na Šipajze a Zifa (Šíp, Zifčák), ti by to dávali možná do prázdné. Mohli jsme tady i vyhrát.“

Jaký to byl pocit, když jste dostal červenou, ale tribuny skandovaly vaše jméno?

„Bylo to zvláštní. Do Plzně jsem se těšil. Byl jsem dlouho zraněný, teď jsem odehrál dva, tři zápasy. Jsem rád, že jsem sem mohl odcestovat a nastoupil v základu. Červená určitě nebyla v plánu, ale takový je fotbal. V prvním poločase jsme úvodních patnáct minut hráli velice dobře, měli šance, pak nás Plzeň zatlačila a vyústilo to mojí červenou. Jsem zklamaný, ale na druhou stranu jsem na kluky pyšný, že zápas zvládli a vezeme domů bod.“

Potěšili vás plzeňští fanoušci?

„Jsem strašně rád, že mě takhle přijali. Do Plzně jsem se těšil, strávil jsem tady spousty let. Je vidět, že mě tady fanoušci mají rádi, s každým jsem se pozdravil. Je tady příjemná rodinná atmosféra, tak to bylo vždycky a rád se sem vracím. Moc jim děkuji, bylo to od nich hezké.“

Dokážete si představit, že byste dal gól a slavil ho proti Plzni podobně, jako minulé kolo Michael Krmenčík?

„Měl jsem v prvním poločase jednu možnost ve vápně, kdy to při troše štěstí mohlo snadno spadnout do brány. Rozhodně bych neslavil, ani z toho neměl radost. Samozřejmě jsem přijel v roli soupeře, bojuju za Olomouc, chtěli jsme tady vyhrát. Ale kdybych ten gól dal, neslavil bych.“

Zklamal vás Krmenčík, jak se vůči Plzni zachoval?

„Bylo to pro mě velké zklamání, když jsem to sledoval v televizi. Absolutně nepochopím jeho reakci. Moc dobře ví, co udělal, jestli má dobré spaní, to nevím.“

Bylo na hřišti znát, že Plzeň teď není úplně v pohodě?

„Na zápas jsme byli velice dobře připravení, věděli jsme, že nebudou mít tři hráče ze základu a chtěli toho využít, fakt jsme to odmakali. Plzeň je herní mužstvo, to nám vyhovovalo, vysoko jsme presovali a z jejich chyb měli šance. Plzeň je zkušené mužstvo, teď je reprezentační pauza, ono dobře potrénují a pojedou dál. Je to pro ně ztráta, ale sezona je ještě dlouhá.“