Kauza Hašek ml. vs. Sparta: finální fáze, svědčit bude Rosický i Jílek

Do finální fáze vstupuje spor záložníka Martina Haška mladšího a Sparty, v němž jde o dvacet milionů korun za vypovězení smlouvy. Případ, který nemá v českém fotbale obdoby, bude zítra projednáván u Rozhodčího soudu pro sport (Mezinárodní sportovní arbitráže CAS). Verdikt však nepadne hned, CAS si stanovil čas až do dubna příštího roku. Obě strany využijí během online slyšení svědky, jedním z nich má být i sportovní ředitel letenského klubu Tomáš Rosický.

Začátek je v půl desáté ráno, program je naplánován až do čtyř. Žádná cesta do Lausanne, kde sídlí Mezinárodní sportovní arbitráž, vše se odehraje na dálku. Zúčastněné propojí platforma umožňující videokonference na způsob Microsoft Teams.

Takové budou okolnosti dalšího, už závěrečného kola jedné z nejtřaskavějších šarvátek v českém fotbalu, která se dostala až za hranice. Začala v lednu 2020, kdy Martin Hašek mladší neodcestoval se Spartou na soustředění, posléze byl přeřazen do B týmu a jednostranně vypověděl smlouvu.

Sbor rozhodců fotbalové asociace dal dvakrát za pravdu Spartě. To znamenalo, že Hašek ji měl uhradit pokutu 800 tisíc eur (tehdy 22 milionů korun) a sám naopak vyinkasovat 150 tisíc korun. Obrátil se však na CAS coby poslední instanci. Už na začátku tohoto týdne přiletěl do Prahy z Erzurumu, za nějž hraje v druhé turecké lize, do Prahy, aby počkal na slyšení.

Osoby a obsazení? Mimo „soudců“ z CAS u jednoho pomyslného stolu Hašek mladší, jenž má mluvit jako první, a jeho právní zástupkyně Markéta Vochoska Haindlová, jinak také šéfka České asociace fotbalových hráčů (ČAFH). „Přípravu jsme s Martinem udělali, ale ve finále stačí, když budeme říkat pravdu. Ten příběh si všichni pamatujeme, žijeme tím dva roky. Jenom zavzpomíná a odvypráví ho tak, jak proběhl,“ říká Haindlová.

Sparťanské barvy na domácí půdě hájil ve fotbale etablovaný právník Bronislav Šerák, který s klubem spolupracuje i nadále. Hlavní slovo však bude mít nově někdo jiný, Letenští vzali v potaz změnu „hřiště“. „Oslovili jsme zahraniční právní kancelář, která má zkušenosti přímo s projednáváním případů u CAS, ´tvrdé´ zastoupení je na ní,“ říká mluvčí Sparty Ondřej Kasík.

Jako poslední z Česka se připojí zástupci fotbalové asociace, která je rovněž jako účastník přizvána. Bude tak u toho nový ředitel Legislativně právního oddělení FAČR Martin Procházka s externí podporou největší tuzemské advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS.

Tím ovšem není výčet uzavřen. Jak Hašek mladší s Haindlovou, tak Sparta budou mít svědky. V prvním případě jde o bývalého letenského trenéra Václava Jílka, který záložníka půl roku vedl. A také o trenéra a středopolařova otce Martina Haška staršího.

Sparta jména svědků neposkytla, podle informací Sportu „nominovala“ svého sportovního ředitele Tomáše Rosického , jenž byl s Haškem z vedení nejvíce v kontaktu. Dále pak vedoucího mužstva Miroslava Baranka a kondičního trenéra Tomáše Malého. Jejich úloha je pro Spartu důležitá ohledně toho, zda a nakolik si Hašek plnil povinnosti a jak probíhala komunikace s ním.

Byť o kauze nebylo nějaký čas slyšet, pořád budí značnou pozornost. „Fotbalové prostředí tenhle případ prožívá poměrně intenzivně. Přestože už zdánlivě nějakou dobu spí, tak když někam přijedeme, málokterý ligový klub se nezeptá,“ líčí Kasík.

Hned v pondělí však arbitráž kauzu nerozsekne. Lhůtu na rozhodnutí si stanovila až do 29. dubna 2022. To je až nejzazší mez, obě strany v každém případě odhadují, že rozhodnutí do konce roku nepadne. Shodnou se i na jiné věci: že v právu jsou právě ony.

„Jinak bychom do toho nešli,“ usmívá se Haindlová.

„Ano, jsme přesvědčeni o tom, že uspějeme,“ kontruje Kasík.

Na co na Letné spoléhají nejvíc? „Zásadní v celém příběhu je, že náš výklad a pozice jsou absolutně neměnné. Po celou dobu. Od první chvíle říkáme, že Martin Hašek podal výpověď neoprávněně. A tento fakt nebyl žádnou instancí vyvrácen,“ zmiňuje Kasík nejvyšší kartu Sparty. Haškovi by naopak mohly uškodit případné rozpory ve vystupování do té doby, než se obrátil na Haindlovou.

Ta krom jiného argumentuje podporou světové hráčské asociace FIFPro, jež podle ní také přispěla Haškovi na poplatek za arbitrážní řízení. „Nemůžeme předjímat, ale věřím, že Martin má velkou šanci. Že z pohledu mezinárodního sportovního práva má v ruce víc karet než v českém prostředí.“

Vysoká hra se blíží ke konci. Další už nebude.

Kauza v kostce

2020

■ leden: Martin Hašek ml. neodcestoval s týmem na soustředění do Španělska, posléze byl přeřazen do béčka

■ březen: záložník vedení Sparty doručil jednostrannou výpověď

■ květen: začíná řízení u Sboru rozhodců FAČR, Sparta požaduje náhradu škody 2 miliony eur (cca 52 milionů korun), Hašek po klubu 6 milionů korun

■ říjen: sbor rozhodců uložil Haškovi zaplatit Spartě 800 tisíc eur (tehdy téměř 22 milionů korun) a naopak klubu 150 tisíc korun záložníkovi, obě strany se odvolaly.

■ listopad: začíná odvolací řízení

2021

■ leden: ústní slyšení, odvolací senát neúspěšně navrhl smírné řešení

■ duben: rozšířený sbor rozhodců potvrdil prvoinstanční verdikt. Hašek se obrátil k Mezinárodní sportovní arbitráži (CAS), povinnost zaplatit pokutu byla přijetím odvolání odložena