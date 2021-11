Lektor Koubek vyučoval. Smetanu převezl detaily, třeba bekem ve středu

Miroslav Koubek ve zkratce: sedmdesát let, přes dvě stovky odkoučovaných zápasů v lize, titul s Plzní, reprezentace... A teď životopis Ondřeje Smetany, který ještě neoslavil ani čtyřicítku: premiérový rok mezi elitou, první „pořádné“ angažmá, blížící se přijímačky na studium nejvyšší trenérské licence. Pohár ovládl Hradec, v lize Baník zachraňoval bod. Koubek kolegu vyučil.

Jedenáct dnů, dva vzájemné zápasy. Nejdříve ostravské osmifinále MOL Cupu, tam Hradec Králové slavil postup i s náhradníky za výhru 2:1. A pak ligová remíza 1:1 v Mladé Boleslavi, kde měl Baník vydatnou fanouškovskou podporu.

Po detailním rozklíčování obou duelů lze s úplně čistým svědomím konstatovat, že Miroslav Koubek dal mladému realizačnímu týmu Slezanů dvě taktické lekce. Navíc je třeba připomenout, že sedmdesátníkovým asistentem je Stanislav Hejkal, jenž má za sebou rovněž zajímavé ligové štace. Rozdíl ve zkušenostech obouchaného dua a začínajících trenérů byl znát.

Pohár byl předkrm, v sobotu to přišlo znovu. Jde o detaily. Třeba o běhavého Erika Prekopa na hrotu, jenž připravil úvodní gól, na úkor Daniela Vašulína. Nebo o zakládání útoků přes trojici stoperů, s čímž si hosté nevěděli rady. Smetana musel během první půle k lavičce několikrát zavolat Nemanju Kuzmanoviče, aby se FCB správně posunoval a zavíral prostory, jako to dělal nováček v případě konstruktivních leváků Jiřího Fleišmana a Davida Lischky. Nenechal je hrát.

Klobouk dolů, že si Votroci poradili i bez trojice středových záložníků – Jakuba Rady, Petra Kodeše a Jiřího Kateřiňáka. Klíčové pozice obsadil Dominik Soukeník a překvapivě Otto Urma, do té doby muž zvyklý pilovat lajnu coby krajní bek.

„Musel jsem asi dvě hodiny přemýšlet, pak mě tato varianta napadla,“ laškoval Koubek. „Urma je sebevědomý, nebojí se těžkých míčů. Taky je chytrý a dobrý v soubojích. Musím oba pochválit, jak to zvládli.“

Aby ne, Baník se k ničemu nedostal. Tradičně jen nakopával dlouhé balony na Ladislava Almásiho. Tomu to však tentokrát vůbec nelepilo, takže byl celek v modrých dresech bezzubý. Reakce? Žádná. Skvělí ostravští fanoušci nad nestřídáním jen kroutili hlavou, klubový management ve VIP sektoru si zklamaně schovával tváře v dlaních...

O to víc, když se „domácí“ dostali do vedení. Opět v akci lišák Koubek: do hry poslal Filipa Kubalu, jenž okamžitě skóroval a na place i dál dominoval. Slezané byli nakonec rádi za bod díky parádnímu uvolnění a ráně Kuzmanoviče. Alespoň nasazení Lukáše Budínského dvacet minut před koncem se povedlo. Připravil gól, byl nebezpečný. „Buďu pochválím,“ řekl Smetana.