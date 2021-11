iSport podcast: Baník je pod Smetanou čitelný, kouč asi dosáhl na strop

V novém díle iSport podcastu se hlouběji zaměříme i na ostravský klub a důvody jeho stagnace. Proč Baník stále nepředvádí lepší výkony a je čitelným týmem? Kvůli čemu je Ondřej Smetana trenérem, který už se dostal v současné fázi s klubem nejspíš na svůj strop? Z jakého důvodu nedává Ostrava šanci mladším hráčům a co nefunguje v jedenáctce Baníku? A co slova majitele Václava Brabce o tom, že kdyby byl na lavičce, bude hra vypadat podobně - o jaké frustraci vypovídají?

Nejen to je tématem podcastu s redaktorem deníku Sport Michalem Kvasnicou. Podíváme se ale i na klesající formu Olomouce a dosavadní průběh angažmá Václava Jílka. Co vůbec chce Sigma dělat v letošní sezoně, proč vypadá kádr tak, jak vypadá, a můžou Hanáky z problémů dostat mladí hráči?

0:00 Slovácko je dál než loni. Hraje nejlepší fotbal, může vydržet celou sezonu, co starý kádr?

15:09 Věčná záhada Zlín, jakou důvěru má trenér Jelínek? Restartuje se Brno ve druhé lize, co prodej Zbrojovky a co létající Líšeň?

26:32 Baník je pod Smetanou čitelný, kouč asi dosáhl na strop. Ale co alternativa? Co slova majitele Brabce a šance mladým?

48:37 Dekonstruktivní Sigma. Kam posouvá tým trenér Jílek a co dál? Dostanou Olomouc z problémů zase mladí?