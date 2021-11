Komisi překvapila reakce Bohemians. Za Liberec tresty pro sudí, ale...

KR FAČR je nepříjemně překvapena z žádosti klubu Bohemians Praha 1905 trvale vyřadit VAR Václava Štěrbu a AVAR Jana Hurycha kvůli 2 chybám v utkání Bohemians - Liberec. Žádost považujeme za neadekvátní z níže uvedených důvodů: Bohemians Praha 1905 v otevřeném dopise zmiňuje, že přihlíží ke skutečnosti, že se jedná o opakovaná chybná rozhodnutí ve prospěch FC Slovan Liberec v utkáních s Bohemians Praha 1905. Ani VAR Václav Štěrba, ani členové KR FAČR v posledních letech v profesionálním fotbale v České republice nepůsobili, takže se nebudeme ohlížet do minulosti a nebudeme trestat naše rozhodčí za chyby jejich kolegů, z nichž někteří již na listinách pro profesionální soutěže nejsou. V rámci naší filozofie otevřenosti a snahy vylepšit pověst českých rozhodčích se vyjadřujeme ke všem z našeho pohledu důležitým situacím po uplynutí každého kola. Ve 14. kole FORTUNA:LIGY udělali naši rozhodčí jen 2 větší chyby, bohužel obě právě ve výše zmíněném utkání. Obě situace nebyly pro rozhodčí jednoduché na posouzení, ale Komise rozhodčích se přiklonila k názoru, že nebyly vyřešeny správně. Tak jsme to i sdělili klubu Bohemians Praha 1905 a veřejnosti. Interně jsme vůči oběma rozhodčím přijali opatření, která ale nejsou zdaleka tak drastická jak navrhuje klub Bohemians. Zohledňujeme totiž i dosavadní bezchybné výkony obou sudích v této sezóně a fakt, že se jednalo o složité situace na posouzení. Pokud bychom měli rozhodčí vyhazovat z listin za každou chybu, kterou udělají, tak by nám na konci soutěžního ročníku nikdo na listinách nezůstal. Rozhodčí jsou lidé a ti chyby dělají. Pro KR FAČR je nejdůležitější, že sudí v této sezóně neřídí žádná utkání tendenčně. Chtěli bychom také touto cestou požádat klub Bohemians Praha 1905, aby nezneužíval naší transparentnosti a otevřenosti k populistickým žádostem o nesmyslně vysoké tresty pro rozhodčí. Každá chyba nás mrzí a pracujeme na tom, aby jich do budoucna bylo co nejméně. Snažíme se po letech, které poznamenaly nejrůznější aféry dotýkající se práce rozhodčích i klubů, získat fotbalu v Česku větší důvěryhodnost. A také postavit práci sudích na nových principech. Mrzí nás, že při této snaze zatím necítíme více respektu. Ten v českém fotbale obecně schází. Jak k hráčům, trenérům, funkcionářům, ale i k rozhodčím a naší komisi. Populistické otevřené dopisy jsou toho jen jedním z důkazů. Děkujeme za pochopení. Komise rozhodčích FAČR