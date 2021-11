Objev Tkáč loni trénoval sám, teď dává góly za Zlín. Věří si, těší Grygeru

Před rokem neměl s kým trénovat. Pandemie koronaviru záhy ukončila mládežnickou sezonu a David Tkáč se ocitl bez fotbalu. V nouzi si chodil aspoň zakopat na hřiště ve zlínské čtvrti Paseky. Střih do podzimu 2021: Devatenáctiletý záložník je se čtyřmi góly nejlepším střelcem Fastavu v nejvyšší soutěži! Dostal se do reprezentace U-20, zahrál si proti Anglii. „Hned myslí směrem nahoru. To je jeho velká výhoda,“ říká Zdeněk Grygera, viceprezident klubu a bývalý reprezentant.