Obr Cicilia o problémech, Svědíkovi i Slovácku: Liga mistrů? Vše je možné

Páteční dva góly do sítě Karviné v osmifinále MOL Cupu na to daly razítko: Rigino Cicilia je zpátky a ve vrcholné formě. Jako by rozjeté Slovácko získalo novou posilu, rovnou vysoký trumf. „Třeba dojdeme až k titulu,“ pousmál se rodák z ostrova Curacao. Je hodně na něm, co Svědíkův soubor v této sezoně dokáže…

Cítíte, že jste se zlepšil?

„Rozhodně. Ve všech aspektech hry. Teď je to velmi dobré.“

Co se změnilo?

„Dobrá otázka. (úsměv) Je kolem mě mnoho příběhů, ale ne všechny jsou pravdivé. Víte, jak to ve fotbale chodí. Někdy máte špatnou formu, nic se nedaří. Nedával jsem góly, moc jsem nehrál. Z toho jste trošku frustrovaný, irituje vás to. Hledáte způsob, jak se zlepšit. To byl i můj případ.“

Slyšel jsem, že jste měl osobní problémy. Hlavně kvůli tomu se s vámi chtěl klub rozloučit. Je to pravda?

„Neřekl bych, že osobní…Spíš šlo o rodinné záležitosti. Hodně jsem myslel na svou rodinu. Nechci o tom moc mluvit. Jsou to soukromé věci.“

Natvrdo, Slovácko uvažovalo o tom, že vás vyhodí.

„Jasně, klidně to tak můžete říct. Nezlobím se. Bylo k tomu opravdu velmi blízko. Někdy je to tak, že vy si něco myslíte a trenér to vidí jinak. To se stává. Ujasnil jsem si, že potřebuju být profesionál, pořádně trénovat a hrát. Ve fotbale je to nahoru dolů. Samozřejmě chci zůstat pořád nahoře a pokusím se to dokázat.“

Byl odchod i ve vašem zájmu?

„Ne ne. (důrazně) Upřímně, nikdy jsem nechtěl opustit Slovácko. Cítím se tady fajn jako doma. Spoluhráči jsou jako moje rodina. Je to tady vřelé, příjemné. Jenže někdy mluvíte s lidmi a ti vám radí: Bude pro tebe lepší, když odejdeš, protože hraješ málo…Ale já jsem jim řekl, že ne. Chci zůstat a pomoct týmu.“

Berete to jako poslední šanci?

„Chápu, že se ptáte, ale takhle nepřemýšlím. Chci prostě být připravený a hrát, jak nejlíp to půjde. To je vše.“

V Česku jste sám, zdaleka ne každý kolem mluví anglicky. Musí vám být někdy smutno, ne?

„Když jsem sem před rokem přišel, všechno pro mě bylo nové. Ale už začínám česky rozumět. Jasně, je to těžké, ale snažím se učit váš jazyk a pochopit některé věci. Nečekal jsem, že si Česko tak oblíbím. Zdejší lidé jsou milí. Opravdu se mi tu líbí. Se spoluhráči chodíme na jídlo, vnímám českou kulturu. Je to pro mě dobrá zkušenost.“

Ke komu máte v kabině nejblíže?

„Všichni jsou moji nejbližší kamarádi. (úsměv) Káca (Michal Kadlec) umí dobře německy, protože hrál v bundeslize. Stejně tak Milan Petržela. Německy mluví i masér (Pavel Stašek) nebo asistent Pepa Mucha. S většinou ostatních se domluvím anglicky. Skoro každý umí aspoň trošku. Komunikujeme v těchto dvou jazycích. Samozřejmě, že se někdy cítím osamělý. Hodně si volám s rodinou přes FaceTime nebo Skype, zahraju si na Playstationu.“

Naposledy jste zvládl sto dvacet minut v poháru proti Karviné. Takže fyzicky už jste na výši?

„Cítím se dobře. Je fakt, že při posledním sprintu v zápase už jsem byl fakt unavený. (úsměv) Ale jinak v pohodě. Vidíte, že jsem se zlepšil i kondičně, když jsem vydržel celé utkání i s prodloužením. Teď je všechno v pořádku, našel jsem formu. Všechno jde správným směrem a je to vidět i na hřišti.“

Neříkal jste si v pátek, že nedáte gól ani do půlnoci?

„Jo, měl jsem stejný pocit. Naštěstí jeden moment to všechno zlomil. Venca (Jurečka) dal krásný gól hlavou a viděli jste, jak jsme pak šli za výhrou. Přidali jsme další dvě branky. Byl to těžký zápas, Karviná odvedla dobrou práci. Ale postoupili jsme, a to je nejdůležitější.“

Je čas, abyste začal pravidelně nastupovat v základní sestavě?

„Samozřejmě doufám, že bych mohl, ale je to na trenérovi. Já respektuju jeho rozhodnutí. Chci mu ukázat, že jsem dost dobrý na to, abych hrál od první minuty.“

Nejste překvapený, jak se mužstvu na podzim opět daří?

„Pro někoho to může být překvapení. Ale já vidím, jak všichni tvrdě pracují a jdou za stejným cílem. Chceme být co nejvýš. Doufám, že nám to vydrží až do konce sezony. Někde v novinách jsem četl, že jde Slovácko po Lize mistrů. (směje se) Nikdy nevíte, co se stane. Všechno je možné. Příští týden nás čeká doma Sparta, to bude velký zápas. Naznačí nám, co bychom mohli v sezoně dokázat.“

Vnímáte herní pokrok, který jste za poslední rok udělali? Už umíte hrát i do zavřené obrany. To dřív nebývalo.

„Máte pravdu, zlepšili jsme se v tom. Hrajeme rychle. Jeden dotek a pak následuje centr. Z toho si vytváříme šance.“

Trenér Martin Svědík je hodně náročný. Je těžké pod ním trénovat?

„Pro mě není. On dokáže motivovat hráče, chce, abychom bojovali. To je to, co potřebujeme. Ano, trenér je velmi emotivní. Občas slyšíte, jak křičí: Ku…(směje se). Fotbal je hodně emotivní hra.“

Po sezoně vám končí smlouva. Co dál?

„Nevím, co bude. Pro mě je důležité, abych teď hrál ve Slovácku a pomohl mu. Třeba k zisku titulu anebo aspoň k postupu do Evropy. Ve fotbale je možné cokoliv. Doufám, že bych tady mohl zůstat delší dobu, ale uvidíme.“