Slovácko odvrátilo den blbec. Cicilia si neřekl o nic, hlásil Svědík

Prý věřil do poslední chvíle. Vnímal, že jeho svěřenci dokážou otevírat defenzivu Karviné. V neděli Slovácko s tímto soupeřem v lize ztratilo venku body za remízu 2:2, pět dní nato už ho zlomilo. Byť až v úplném závěru. „Vypadalo to, že to bude den blbec. Ale spravedlnosti bylo nakonec učiněno za dost,“ ulevil si kouč Slovácka Martin Svědík po výhře 3:1 v prodloužení a postupu do jarního čtvrtfinále Mol Cupu.

Opravdu vás víra neopouštěla, když to bylo ještě v 92. minutě 0:1?

„Celou dobu jsem věřil. Stupňovali jsme tlak a vytvářeli jsme si šance. To bylo strašně důležité. Ale taky to mohl být den, kdy gól nedáme. Ale šli jsme tomu naproti. Nakonec to tam padlo a co se týká prodloužení, aspoň máme všechny hráče vytížené. (úsměv) Takže to splnilo i tento účel zápasu v repre pauze.“

Po Jurečkově vyrovnání už nebylo moc co řešit, že? Tlačili jste se jasně za postupem a soupeř odpadal.

„Když dala Karviná gól, snažila se zdržovat, kouskovat hru. Ve druhém poločase jsme měli spoustu šancí, náběhů, centrů. Hodně i zkažených. V závěru jsme měli na hřišti tři útočníky a nechali jsme je tam i v prodloužení. Věřili jsme, že budeme mít víc sil a dotáhneme utkání do vítězného konce. Šašinka s Vencou Jurečkou hráli takovou stříšku pod Regim (Ciciliou). Nechtěli jsme nikam zalézat, ale rozhodnout. Hráli jsme na riziko. Věděli jsme, že tlak máme, tak proč ne... Akorát jsme si museli dávat pozor na brejky. Některé jsme hasili až na poslední chvíli.“

Řekl si dvougólový útočník Rigino Cicilia o základ příště v lize proti Spartě?

„Neřekl si vůbec o nic. Sice dal dva góly, ale další dva, tři nedal. Sestavu tvořím podle způsobu hry a toho, co na soupeře platí. Jestli bude Regi hrát, to se rozhodne v týdnu. Na každý zápas musíte mít nějako strategii. Bude dost času si to vyhodnotit.“

Viděl jste na hráčích, že chtějí Karviné oplatit nedělní remízu?

„Cítil jsem motivaci postoupit. I v poločase. Bylo spíš ticho, ani jsem moc nekřičel. Jen jsme si řekli, v čem musíme být důslednější. Pohár beru hodně vysoko. Člověk může něco vyhrát a hrát i o Evropu. Je pro mě velmi důležitý a myslím, že to cítila i kabina. Cílem byl postup a ten jsme splnili.“