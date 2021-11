RENTGEN: Samba v Boleslavi. Ewerton je brazilský kouzelník, ale nebrání

Loni spolu s dalším Brazilcem Caduem dotáhl Pardubice k senzačnímu sedmému místu. Teď řádí v Mladé Boleslavi. Nechyběl v žádném z čtrnácti odehraných duelů, přičemž se jedinkrát neobjevil v základní sestavě.

Na adresu čtyřiadvacetiletého kreativce se nedávno vyjádřil trenér Pavel Hoftych v pořadu Ligový Insider: „Poprvé jsem ho zaregistroval na Slovensku, kde jsem působil v roli sportovního manažera Trnavy a on přicházel z Brazílie do Zlatých Moravců. Bylo vidět, že v sobě něco má, jenže se ještě aklimatizoval. Tihle kluci mají určitou nadstavbu, na druhou stranu je menšího vzrůstu a hůře brání. Musíme proto přemýšlet, do jakých zápasů ho nasadit.“

Redaktor Sportu Jakub Konečný Hoftychova slova potvrzuje při pohledu na fragment z 9. kola FORTUNA:LIGY proti Slovácku. Ewerton vypustil obrannou práci, čímž usnadnil vstřelení branky Michalu Kohútovi. Zároveň ve stejném utkání v útoku kraloval a postaral se o tři střelecké zářezy. V rámci jeho ofenzivního umění jsme nezapomněli ani na jeho hvězdný moment ze startu ročníku proti Plzni, v tomto klání vycvičil Radima Řezníka a předložil gólový pas Milanu Škodovi. Více ve VIDEU.