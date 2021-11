Týmy v lize podle očekávaných gólů: Slavia dál TOP, kdo se propadl?

Metrika očekávaných gólů. Těch v soupeřově síti (xG), i v té vaší (xGA). Skoro mantra posledních let, která vypovídá o tom, jak dobré šance a kolik si jich fotbalová mužstva vypracovávají, a jak pevné jsou jejich obrany. A podle toho se můžou trenéři zařídit. Projděte si, jak se v téhle pokročilé statistice posunuly (či propadly) všechny týmy ve FORTUNA:LIZE!

Změny xG a xGA na zápas

Jak číst graf

Pruh za klubem ukazuje, kde byl klub minulou sezonu.

Pohyb klubu vpravo = zlepšení útoku, pohyb vlevo = zhoršení útoku

Pohyb klubu nahoru = zlepšení obrany, pohyb dolů = zhoršení obrany



Celkový souhrn

Slavia je s Plzní a Spartou odskočená zbytku ligy.

Viditelné zhoršení útoku Liberce -> ze středu „tabulky“ na chvost.

Podobné zhoršení Budějovic, ale v obraně.

Vysvětlení očekávaných gólů

Očekávané góly je metrika zohledňující kvalitu šancí, které se v zápase odehrají. Každá střela má hodnotu, jež udává pravděpodobnost, že skončí gólem. Například penalta má hodnotu 0,76, což znamená 76% šanci na vstřelení gólu.

Vysvětlení

V Liberci a v Karviné si svého propadu dávno všimli, proto se taky svorně rozhodli vyměnit trenéra. Jejich velmi špatný vstup do sezony vyplýval přímo z toho, že týmy nebyly schopné dostávat se proti soupeřům do dobrých střeleckých pozic, zhoršila se tedy produktivita, v případě Liberce je zároveň patrný i znatelný kolaps v defenzivě.

Speciální je „kauza“ Slovácko, které výsledky z minulé sezony ještě vylepšilo, zatímco „očekávané góly“ u něj klesají. Tým Martina Svědíka spoléhá dlouhodobě spíše na defenzivní činnost a vysokou efektivitu v útoku, z toho pohledu jde tedy o zanedbatelnou změnu, která se navíc neprojevuje na Slovácku nijak negativně. Je to i tím, že tým našel docela spolehlivého střelce ve Václavu Jurečkovi.

iSport podcast: Slovácko je dál než loni. Hraje nejlepší fotbal, může vydržet celou sezonu

Nejde pozorovat žádnou plošnou pozitivní změnu, citelnější je zlepšení jen u Bohemians a Mladé Boleslavi, tedy paradoxně zrovna u týmů, které se potýkaly, nebo potýkají s horšími výsledky. Logickým vysvětlením v jejich případě bude častá taktická nedisciplinovanost, která Mladou Boleslav provází tradičně, zatímco u Bohemians lze hlavně v poslední době pozorovat systematičtější odklon od zajištěné defenzivy, a tudíž pozitivnější přístup k otevřenější hře. Bohemians se tedy netrápí tolik v útoku, ale propadají v obraně.

Vysvětlení

Co dvakrát vysvětlovat – nejlepší týmy, logicky tedy nejvíc kumulují nebezpečné střelecké pozice a patří i mezi nejproduktivnější celky. Ovšem zatímco Slavii i Spartě se docela daří své šance zhodnocovat a mají gólový průměr na zápas vysoko nad dva, Viktoria by mohla být čistě matematicky efektivnější. V této sezoně dala 23 ligových branek, ideálně měla být kolem 27 až 28 tref. Což by ji třeba uchránilo od poslední remízy se Sigmou.

Vysvětlení

Metrika očekávaných gólů pohybující se pod úrovní jedničky je alarmující, protože to vypovídá o celkově slabých šancích týmu na gól. A to se dříve či později projeví i na výsledcích. U všech tří týmů platí, že patří, nebo donedávna patřily k nejhorším v lize. Liberec se z toho začíná vylízávat.

Vysvětlení

Vítěz Viktoria Plzeň. Velmi úzce to souvisí s mnohdy sice ne příliš záživným, ale zato s velmi efektivním způsobem hry, jaký Západočeši praktikují. Jejich častá poziční převaha soupeřům téměř bere šance shromažďovat proti Plzni jednu dobrou střeleckou pozici za druhou, efektem je v tomto roce navíc zlepšení, to znamená, že Viktoria je méně náchylná k inkasování než předtím.

Hrubý propad v této statistice naopak zaznamenávají především Bohemians, Liberec, Olomouc, Mladá Boleslav a České Budějovice, což vyplývá i z výrazného výsledkového zhoršení oproti předchozímu roku, zároveň to v jejich případě vede i logickému vyústění – propustným obranám.

Vysvětlení

Co je psáno výše u očekávaných gólů, platí pro stejnou trojku i u metriky očekávaných gólů proti. Znatelně nejlepší obranu si i navzdory statistickému zhoršení drží Slavia, ta ovšem dostala v tomto ročníku několik gólů z nečekaných pozic, její defenziva by v příštích měsících mohla být ještě pevnější. Prostě jako dřív.

Vysvětlení

Herní projev žádného z této trojice se příliš nezakládá na pevné obraně, každý tým přitom prodělával, nebo prodělává horší období. Pro Dynamo to platilo zejména na začátku sezony, Sigma se propadá v poslední době a Teplice jsou zkrátka na chvostu ligové tabulky, jdou od prohry k prohře a průměrný počet inkasovaných branek na zápas překračuje dva góly.

