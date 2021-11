Stoper z nouze chválil Vlkanovu. Hrál fantasticky, ocenil Vepřek soupeře

Dlouhé roky levý bek, poslední dobou náhradník. A teď rovnou stoper v základu. Personální nouze poslala Michala Vepřeka (36) do srdce defenzivy Sigmy, vedle něj řídil obranu záložník Lukáš Greššák. Nezbytná improvizace stačila proti Hradci Králové jen na remízu 2:2. „Myslím, že jsme to společně zvládli dobře,“ shrnul olomoucký veterán.

Jak se vám hrálo na pozici stopera, která vám není vlastní?

„Bylo to fyzicky náročné, dost o běhání. Hráli jsme takto poprvé. Na přípravu jsme měli tři čtyři tréninky, na kterých jsme se věnovali souhře. Kluci nám věřili a podle toho se nám taky hrálo. Vím, že jsem na stoperu kdysi hrál jeden zápas, myslím, že se Zlínem. Je to něco jiného než na kraji.“

Proč jste nedotáhli duel do vítězného konce?

„Po gólu na 2:0 jsme jakoby přestali hrát. Neměli jsme ani druhé balony, takže se hra odvíjela hlavně na naší polovině. Zbytečná byla ta penalta. Tam to stačilo jen ustát, nehrabat do toho. Pod balonem nás bylo hodně.“

Před druhým gólem jste odhlavičkoval míč za sebe a Adam Vlkanova vyrovnal. Šlo to udělat jinak?

„Chybělo mi asi pět centimetrů, abych to mohl odehrát někam před sebe. Bohužel jsem na to pořádně nedoskočil. Vlkanova hrál fantasticky, jeden na jednoho je velmi silný. Mě osobně se hodně líbil, nejlepší hráč zápasu.“

Trenéři se shodli, že vám docházela po delší herní pauze energie. Souhlasíte?

„Určitě je to možné. Je rozdíl, jestli hrajete první ligu anebo za béčko. To nemyslím vůbec špatně, ale náročnost je prostě někde jinde. V první půli jsme se snažili rozehrávat co nejvíc po zemi. Ve druhé nám to zavírali, takže jsme to většinou řešili dlouhým nákopem.“