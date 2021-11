Plzeň šokovala Chorým: Stopera jsem hrál naposledy ve třinácti

Radost plzeňských fotbalistů po úvodní brance do sítě Baníku • ČTK / Ožana Jaroslav

Radost fotbalistů Baníku Ostrava po brance do sítě Viktorie Plzeň • ČTK / Ožana Jaroslav

Radost plzeňských fotbalistů po úvodní brance do sítě Baníku • ČTK / Ožana Jaroslav

Reprezentační pauzu strávil zřejmě v Lurdech. I když v posledním utkání s Olomoucí Tomáš Chorý utrpěl dvojitou frakturu v obličeji a otřes mozku, v sobotu byl zpět na hřišti. Navíc na netradičním místě ve středu obrany Viktorie. „Měli jsme to zvládnout,“ přiznal vysoký hráč po remíze 2:2 s Baníkem.

Z poločasového vedení 2:0 je nakonec pouze remíza 2:2. Takže obrovské zklamání?

„Samozřejmě, zápas jsme měli ve vlastních rukách. Strašně mě mrzí, že to dopadlo remízou, protože jsme situace na to, abychom vyhráli, měli. Měli jsme to zvládnout.“

Proč jste ve druhé půli dvakrát inkasovali?

„Těžko říct, to si musíme ještě rozebrat. Myslím si, že jsme do druhého poločasu nastoupili hodně zatažení, neměli jsme druhé balony, stáli jsme na vlastním vápně. Nejprve domácí trefili břevno a pak se do nás dvakrát dostali a byly z toho góly. Přitom vlastně nic jiného neměli.“

Nastoupil jste nečekaně na stoperu. Jaké to bylo?

„Určitě nebylo jednoduché přeorientovat se z útoku na obranu. Udělal jsem maximum, co je v mých silách, abych zápas zvládl, ale nehodnotí se mi to moc dobře, protože jsme nevyhráli.“

Jaká byla spolupráce s Lukášem Hejdou a dalšími spoluhráči v obraně?

„S Hejdisem jsme na tom na tréninku pracovali vlastně celou reprepauzu, od té doby, co jsem dostal zelenou od doktorů. Myslím, že jsem to nezahrál zase tak špatně, i když při inkasovaných gólech jsem se mohl určitě zachovat líp.“

Kdy jste naposledy hrál v obraně?

„Stopera jsem hrál v mládeži za pana Tökölyho, naposledy snad ve třinácti letech. Pak mě posunul do útoku a už jsem tam zůstal. Takže je to vlastně už čtrnáct let.“

Jak se vám hrálo s ochrannou maskou?

„Šel jsem do toho bez jakýchkoliv obav, i když to byl zpočátku samozřejmě nezvyk. Něco jiného je v tom trénovat bez diváků a něco jiného hrát pod tlakem mistrovského zápasu naostro. Jak jsem dal první balon, spadlo to ze mě, po prvním souboji jsem věděl, že to bude dobrý.“

Baník - Plzeň: Sor si parádně navedl balon do středu, Klíma srovnal na 2:2!

Baník - Plzeň: Sor prostrčil míč na Klímu, který snížil na 1:2!