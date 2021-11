Superžolík Klíma: Bylo jasné, že Plzeň nevydrží. Radost z bodu v kabině není

Tomu se říká dokonalé střídání.

„Šel jsem tam za stavu 0:2, bylo dané, že se budeme tlačit dopředu. Proto na hřišti zůstal i Laco Almási a se mnou šel do hry Sor, který dokáže hru zrychlit. Měli jsme se tlačit dopředu, což se dařilo, bylo jasné, že oni náš tlak nevydrží. Ale mrzí nás, že jsme zápas nezvládli za tři body.“

Cítíte, že jste na ně měli?

„Už jsme potřebovali vyhrát. Věděli jsme, že pokud máme Plzeň někdy porazit, tak je to teď. S tím jsme do toho šli. Sice jsme srovnali, ale z bodu nikdo v kabině moc radost nemá.“

Jak se vám hrálo na stopera Tomáše Chorého?

„Tuhle variantu jsme asi úplně nečekali, ale jinak nás Plzeň ničím nepřekvapila. Náš styl hry je daný, víme, co chceme hrát. Chorý je vysoký hráč, souboje s ním nebyly jednoduché. Ale zase jsme věděli, že se dá za něj dostat pohybem, díky čemuž jsme vlastně dali oba góly.“

Vy jste je dal – a suverénně.

„Jo? U prvního gólu jsem měl dobrý první dotyk, ale nebyla to bůhvíjaká rána. Chtěl jsem to dát kolem něj, ale na jistotu to nebylo. (úsměv) Ten druhý už jsem si přebral s vědomím, že nemůžu nic vymýšlet. Práskl jsem to na přední nahoru přesně, jak jsem chtěl.“

A slavil druhou a třetí ligovou branku v ostravském dresu. Jak snášíte pozici žolíka?

„Útočníci to tak mívají. Jeden nebude hrát všechno od začátku, přijdou zranění nebo karty. Já taky něco odehrál v základní sestavě, ale nedal jsem góly. Laco je dal, proto jsem chodil do zápasů ze střídačky. Bylo jen otázkou času, kdy prolomím smůlu a trefím se. Doufám, že mi to pomůže, protože do tohoto zápasu jsem dal jen jeden gól v lize a jeden v poháru. Čeká se to ode mě.“