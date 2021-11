Jarošík po šesté porážce: Někteří kluci hrají strop. Sráží nás strach i nekvalita

Prvotní nadšení střídá bezmoc. Po nástupu do funkce čeká JIŘÍ JAROŠÍK na první výhru s Teplicemi. Po prohře s Pardubicemi (1:2) se jeho záporná série protáhla na číslo šest. Severočeši jsou na tom ještě hůře – ve FORTUNA:LIZE čekají na výhru 11 zápasů a dál obývají dno tabulky. „Někteří kluci hrají svůj strop. Sráží nás nepohoda, nekvalita a možná i strach něco vymyslet. Ale to není téma jednoho zápasu, to trvá už několik týdnů,“ hlesl někdejší záložník Chelsea či Celtiku.

Zdůraznil to po utkání na Spartě. I v týdnu před výkopem s Pardubicemi. Skalp Východočechů rovná se naděje pro „skláře“. Jenže už pošesté v řadě kráčel trenér Jiří Jarošík útrobami Stínadel za novináři skleslý. S pocitem další porážky. A s jistou dávkou bezmoci.

Utkání s Pardubicemi jste označoval za zápas podzimu. Co se ve vás po neúspěchu odehrává?

„Jsem hodně zklamaný. Zase jsme prohráli... Několikrát jsem prohlásil, že to je pro nás důležitý zápas a výsledkově jsme ho vůbec nezvládli. Ohromně mě to mrzí.

Nezačíná být situace klubu už kritická?

„Radši se ani nechci dívat na tabulku. Až druhý den se podívám, jak velký už je mezi námi a ostatními kluby bodový rozestup. Teď jsem plný emocí. V hlavě mi létá, co všechno jsme mohli udělat lépe. Vůbec se to nepovedlo.“

Kde hledat příčiny?

„Čekal jsem, že bude rozhodovat první gól. Bohužel, opět jsme ho inkasovali my. Přitom Pardubice neměly moc šancí. Přišlo mi, že dobře kombinujeme, ale jen na prvních 60 metrech. Neohrozili jsme pardubickou branku. Soupeř si třikrát vyměnil balon, dostal se do vápna a vstřelil gól. Ve finále to Pardubice dohrály ze zatažené obrany, měly brejky a my se dál snažili kombinovat.“

Není brejková hra ve vaší situaci přeci jen účelnější?

„Ono také záleží, jaké hráče máte k dispozici. Kdybychom to jen kopali nahoru a sázeli na odražené míče... Nevím, jestli by to byla dobrá cesta. Navíc ani dva vysoké hroťáky nemáme. Na druhou stranu je pravda, že v ofenzivě nemáme přesný centr, nedáme si dobrou přihrávku.“

Ve druhém poločase nařídil rozhodčí dva pokutové kopy a oba po konzultaci s videorozhodčím. Především ten druhý vyvolal u hráčů i na lavičce spoustu kontroverze. Jak jste to viděl?

„Nechci tohle moc komentovat, neviděl jsem televizní záběry. U opakované penalty nám sudí řekl, že tam byl šlapák. Ta první nejspíš byla jasná. Jestli náš hráč někoho ve vápně chytí a drží, je to pro mě hloupá penalta, která by se vůbec neměla stát.“

Tomáš Grigar říkal, že v kabině bylo dusno – hráči si vyměňovali názory na svoje výkony. Co budete týmu vytýkat vy?

„Chci to hlavně udělat s chladnou hlavou, protože nyní bych jim třeba řekl něco, co by mě pak mrzelo. Nechci hráče kritizovat. Musíme si uvědomit, že někteří kluci hrají svůj strop. Na víc to není. Mnohdy vidím až enormní snahu hráčů, ale někdy chtějí až moc a zkazí jednoduchý balon. Sráží nás spousta technických věcí: nedáme dobrý centr, dlouho váháme s přihrávkou, neumíme dát balon za obranu. Hráči jsou pod tlakem a není to jen o tom, aby zvládali vše technicky ale i psychicky.“

Za poslední tři roky se v Teplicích protočilo více trenérů a pokaždé se vše stočí na kvalitu kádru. Bude v zimě hlavní téma jeho obměna a budou na to prostředky?

„Nechci se tu pouštět do hlubší analýzy. Rozhodně se teď nemíníme vzdát. Jakmile všechno do konce podzimu prohrajeme, nebude naše situace kritická, ale konečná. Zimní pauza bude krátká. Musíme si s vedením sednout a uvidíme, jaké budou prostředky.“

Když jste nastupoval do funkce hlavního trenéra, zněl jste optimisticky. Trvá to pořád?

„Už to není jen o nás. Musíme sledovat i soupeře v tabulce. Upřímně říkám, že je to hrozné, chodit na tiskovky jen po porážce. Rád bych komentoval také něco pozitivního. I když až nyní jsem poprvé dost skleslý z toho, že jsme nezvládli důležité utkání. Zasáhlo mě to hodně, nicméně nic nebalím. Takový typ člověka nejsem.“