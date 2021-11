Sparta na Slovácku: komický Štetina i Vrbova kritika. Kalabiška do repre?

Kandidát na zisk mistrovského titulu? Soudě podle nedělního odpoledne v Uherském Hradišti je jím mnohem víc Slovácko než Sparta. Vzájemný duel se totiž proměnil v totálně jednoznačnou záležitost. Svěřenci trenéra Martina Svědíka rozmontovali Letenské do posledního šroubku, sladký triumf 4:0 je přesným odrazem dění na trávníku. A to ještě mohli slaboučcí hosté odjíždět s mnohem těžším nákladem… Podívejte se, co všechno zápas přinesl.

Sparta: bída, zmar, OSTUDA

Podívala se pravdě do očí. To, co v nich Sparta viděla, se jí rozhodně nemůže líbit. Zračil se v nich totiž zmar. Bezmoc. Zcela prázdný pohled. Letenský kolos dopadl obličejem přímo do bláta, jeho titulové ambice dostaly mohutnou ránu přímo do slabin. Výbuch 0:4 na Slovácku má pro Pražany o to horší kontury, že je naprosto zasloužený. Za nažhaveným soupeřem totiž zaostali úplně ve všem. Naprosto bez debat. „V kontextu našich ambic to je asi nejdrtivější porážka. Pro mě osobně určitě. Slovácko bylo lepší, důraznější. Naši hráči si asi mysleli, že budou hrát proti dorostencům a souboje je nebudou tak bolet. Jenže my jsme je vlastně ani nepodstoupili,“ hřímal trenér Pavel Vrba.