Trpišovský: Stanciu byl nejlepší. Madsen? Přemýšleli jsme o základu

Vyhráli jste 5:0. Potěšilo vás, jak snadno jste zápas zvládli?

„Jen jsme potvrdili, co se dělo v tomto týdnu na tréninku. Hráli jsme v dobré intenzitě, měli jsme energii. Předvedli jsme velice dobrý vstup do zápasu, i když jsme na začátku nějaké šance neproměnili. Měli jsme dobré vstupy do pokutového území, ale nestříleli jsme přesně. Pak jsme dali první gól, následně přišla trochu slabší pasáž, poztráceli jsme jednoduché míče. Mandy (Mandous) převedl jeden výborný zákrok. Do půlky jsme dali další dvě branky. V druhém poločase bylo v naší hře na můj vkus více nepřesností. Zase jsme hráli dobře do defenzivy. Po čtvrtém gólu jsme to dojeli v pohodě. Když to shrnu: dobrý výkon, v dobrém pohybu, na dobrém terénu.“

První dvě branky padly po skvělých pasech Nicolae Stancia. Zamlouval se vám jeho výkon?

„Byl to nejlepší hráč zápasu. Byl živý, energický. Jakmile je ve formě, je vidět, že jde o prvotřídního, mimořádného hráče. Prospělo mu, že se vrátil brzo z reprezentačního srazu. V úterý už trénoval s týmem, měli jsme pětidenní společnou přípravu. Jen škoda, že některé jeho přihrávky nebyly využity. Předvedl skvělý výkon. Nejen přihrávkami, ale i celkovou aktivitou a manévrováním s míčem.“

Ligu vedete o tři body před Slováckem, Spartu máte na pět bodů. Jak jste v tomto ohledu spokojený s vývojem soutěže?

„Dnešní výkon byl podle představ. Nasazení, feeling z týmu, který šel.... To je pro mě nejdůležitější. Zní to jak klišé, ale mě teď tabulka nezajímá. Pokud nám naše hra a její parametry hry přináší body, je to v této fázi sezony příjemné. Po delší době jsme potěšili fanoušky, hlavně výkonem v prvním poločase. Jablonec je tým hrající evropské poháry, Pilka (Václav Pilař) hraje po dlouhé době životní sezonu. Soupeř měl v utkání dobré pasáže, ale my jsme dnes vypadali podobně jako na konci minulé sezony.“

Cítíte tedy z mužstva znovu mistrovský drajv?

„Mám lepší pocit, než během sezony. I ze samotných hráčů. Kluci z lavičky čekají na spoluhráče, chválí je, když jdou ze hřiště. To je příjemné vidět. Také je znát, že konečně hrají na svých pozicích, někteří se nám postupně i vracejí. Po dlouhé době jsme fakt měli tréninky s vědomím, že v týdnu nehrajeme. Mohli jsme do nich vložit zátěžové hry, intenzivní hry, taktické tréninky. Udělali jsme spoustu práce, a je to vidět. Hráče fotbal baví.“

Dobře se uvedli střídající hráči. Je to další plus před čtvrtečním duelem s Feyenoordem v Konferenční lize?

„Ano, jsem za to rád, jelikož nějaké změny budeme muset udělat. Třeba Hromada není na soupisce pro Evropu. Je fajn, že vstup do utkání se opět povedl Linžimu (Lingrovi). Když nastoupí od začátku, gól nedá. Jakmile jde z lavičky, je jak utržený vagon. Proti Feyenoordu budeme potřebovat i jinou typologii. Je super, že všichni střídající hráči předvedli dobrý výkon.“

Jak jste spokojený s Madsenem? Vypadá to, že získává jistotu.

„Dokonce jsme přemýšleli, zda by nehrál od začátku. Rozhodovali jsme se mezi ním a Kubou Hromadou, ale nakonec jsme do toho nechtěli sahat. I proto, že jsme chtěli uvolnit ruce Stanciovi. Nicméně Madsen vypadal dobře. Oproti začátku sezony je na tom pohybově lépe. Prospělo mu, že byl v klidu, viděl spoustu věcí z lavičky a u videa. Nebyl na něj tlak, aby okamžitě musel podat výkon. Je velice silný s míčem. Má hlavu nahoře, vidí situace. Zlepšuje pohyb, na tom maká neskutečně. Jen potřebujeme, aby více spolupracoval v defenzivě.“