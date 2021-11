Faktor Štetina: laciné chyby i ztráty. Nechal se odstrčit jako školáček

Je to jeden z podzimních koloritů Sparty. Jakmile je do akce od první minuty povolán stoper Lukáš Štetina, nastávají zákonitě problémy. Bilance slovenského obránce je totiž nemilosrdná. V základní sestavě naskočil do pěti zápasů, Pražané ale uspěli pouze ve dvou z nich. Stvrzenku tohoto trendu vystavil nedělní výplach na Slovácku, kde se zkušený bek podepsal hned pod tři inkasované branky.