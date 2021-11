Bolek po ztraceném zápase: Místo tréninku půjdeme k psychologovi

Stejný průběh jako s Libercem, viďte?

„Nejen s Libercem. Je to poněkolikáté to samé. Už je to na psychologa, nemá smysl se o tom ani bavit. Přijde mi, že zbytečně něco trénujeme, když závěry zápasů takhle nezvládáme. Nedokážeme to do utkání přenést. Už ani nevím, kolikátý zápas doma vedeme a pak čekáme na smrt... Kdybychom byli pod neustálým tlakem nebo nás soupeř přehrával, tak neřeknu nic. Ale tohle fakt ani nemá smysl komentovat.“

Klíma zakončoval na malém vápně v nastaveném čase úplně sám...

„Věděl jsem, že běží 92. minuta, proto jsem kluky posílal na Sora, ať ho zdvojí. Aby přes ně nepřešel a neodcentroval. Šli jsme tam dokonce ve třech, ale on stejně prošel. Zasekl si míč a dal to Klímovi přímo do kroku. Šlo mi to do protipohybu, doufal jsem, že to na rozorané pětce ťukne do tyčky, ale ono ne. Bohužel je to furt dokola. Neuvěřitelné...“

Mrzí to právě o to víc, že jste nebyli horší než Baník, že?

„Přesně tak. Viděli jsme vyrovnaný zápas, šance byly na obou stranách. Ale my prostě tyhle vyrovnané zápasy nejsme schopni nějak uhrát. Třeba máme brejk, můžeme dát na 2:0, ale nedotáhneme to. Taky mě štve, že soupeř pokaždé odcentruje, ve vápně nám to tam moc lítá. Baník tam je správně ve více lidech, dvakrát se t odrazí k nim a dají góly. Přitom ten odražený balon máme mít přece my. Těžko se to hodnotí, už nevím co říct. Je to déjá vu.“

Jak vnímáte boj o záchranu?

„Díváme se na sebe. Patnáctkrát jsme nevyhráli, přitom jsme asi devětkrát vedli! Nechápu to. Asi je něco zkaženého mezi námi nebo nevím. Místo tréninku budeme radši chodit k psychologovi, když nejsme schopni se ani správně posunovat ragbyovým způsobem. Nejvíc frustrující je to, že my herně držíme krok. Jediné Slovácko nás v poháru ve druhém poločase mačkalo, ti byli jinde a šli si za vyrovnáním a dalšími góly. Fajn, dejme tomu, tohle beru. Ale že nejsme schopni sbírat ani ty remízy, už ne.“

I plichty by bodly?

„Tak mohli jsme mít po bodících třeba o tři body v tabulce víc, což by sice nebylo žádné terno, ale na psychiku by to bylo lepší. Mančaft sice utkání odmakal, ale bude to teď v na psychiku těžké. Je třeba si pojmenovat chyby a poučit se z nich, nikdo jiný nás z té krize nevyhrabe. Jen my sami.“