Smetana: Sor je extrémní talent, ale chce to trpělivost. Co fanoušci?

Přes hodinu zápasu na hřišti dominovali tři Brazilci z Karviné, pak Jižní Ameriku vystřídala „ostravská Afrika“. Slušný paradox, když je řeč o malém slezském derby, co? Byl to opět střídající Nigerijec Yira Sor, kdo Baníku pomohl ke dvěma brankám a třem bodům za vítězství 2:1 po téměř dvou měsících. „Dokázal zúročit svou rychlost a fotbalovost,“ pochválil ho i Bohumil Páník, trenér poraženého MFK. „Ale nesmí létat v oblacích,“ doplnil s úsměvem Sorův šéf Ondřej Smetana.

Nejdřív však prosím, pane Smetano, zhodnoťte zápas.

„Věděli jsme, že to bude klasický derby zápas, kdy nejedeme do lehkého prostředí. Karviná s Libercem prohrála v poslední minutě, se Slováckem mohla třeba i vyhrát. Chtěli jsme soupeře v úvodu trochu roztrhat, natáhnout, udělat si prostor pro postupný útok. Ale soupeř byl kompaktní, vydržel s námi běhat. Byli důrazní, odolní. Nevyvíjelo se to podle našich představ.“

Ano, pošesté v řadě jste inkasovali jako první...

„Už se to opakuje, není to náhoda. Kluci však ukázali sílu a charakter, museli přitáhnout a zabrat. Pak už jsme se tam dostávali. Soupeř byl unavenější, otevíraly se nám prostory mezi beky. Štěstí moc nepoužívám, ale teď se přiklonilo k nám. Zlomili jsme to.“

I díky tomu, že jste vpředu nechal dvě běže. Stejný plán jako v sobotu proti Plzni, že?

„Víme, že jsou oba silní. Stopeři toho mají dost, když na ně kluci nalezou a do vápna začne lítat více míčů. Změny v sestavě jsme museli řešit kvůli sobotnímu zápasu ve Zlíně, chtěli jsme rozložit síly. Proto hrál i Buďa (Lukáš Budínský), u kterého jsme čekali, že to pro něj bude ve známém prostředí dobrý zápas. A že bude po zisku míče dostávat balony za obranu, kde mívá Karviná problém. Byl to záměr. Stejně tak jsme je chtěli přehrávat po krajích, ale vydrželi nás dostupovat. Navíc mají rychlé kraje, takže jsme si museli dávat pozor. Stejně jako na standardky, ty vždycky smrdí. Papadopulose ale kluci dobře uhlídali. Co se týká Laca i Jirky, tak hrálo roli i to, že Kuzma byl v karetním ohrožení. A chtěli jsme končit v rozestavení jako s Plzní. Potřebovali jsme vyhrát.“

Ale k nakopnutí to vypadá, že spíš potřebujete prohrávat...

„To zase ne, my si právě potřebujeme nejdřív otevřít prostory. Je to na důkladnější rozbor. Celá sezona má nějaký vývoj a pasáže. My jsme si teď něčím procházeli, ale důležité je, že jsme to zvládli. Věřím, že se rychle vrátíme na starou vlnu.“

Ulevilo se vám?

„Určitě ano. Nicméně nechci to zlehčovat, ale nemyslím si, že bychom měli být ve skepsi nebo depresi, že jsme nevyhrávali. Hráli jsme proti těžkým soupeřům. Mrzí nás pohár. Ale v lize je Hradec šestý, těžko se proti nim hraje. Navíc ve všech zápasech jsme měli i na výhru, to si sebevědomě můžeme na rovinu říct. I se Slováckem jsme to mohli přetáhnout na naši stranu. Tým to po rozboru věděl, dodalo nám to sebevědomí. Je však třeba hrát v intenzitě.“

Záměr se žolíky se vám vydařil, ale neřekl si Sor už o základní sestavu?

„Věděli jsme, že to bude válka. Že trenér tým takhle připraví. Z předchozích zápasů Karviné se dalo vyčíst, že postupem času možná nebude tak kompaktní. Soupeři ji roztrhávali, dnes se nám to hodilo. A k Sorovi řeknu: konečně! Pracujeme s ním, nechci to úplně rozebírat, ale je to těžší. Je to extrémně talentovaný mladý kluk z Afriky, ale chce to trpělivost. Nejsem trenér, který by nechtěl mít na hřišti ty nejlepší hráče. Nebo mít lepší hráče na lavičce. Ale Sor si v některých fázích nedal říct. Možná je to i naší nezkušeností, asi toho na něj bylo hodně, měli jsme mu ulevit. Občas nepracoval, jak měl. Proto si v rámci fungování týmu třeba někdy nezasloužil být v nominaci. Až poslední dobou mu to sedlo. Nechci to ale zakřiknout, protože už jsem to jednou říkal a on pak létal v oblacích. Děláme maximum: individuální tréninky, fyzio, jídlo... Navádíme ho na nějakou cestu, ale pro něj je spousta věcí nových.“

Karviná - Baník: Sor si narazil o ležícího Almásiho a vyrovnal, 1:1!

Nepřijde vám David Lischka oproti začátku sezony ve výkonnostním útlumu? Není unaven?

„Těžko takhle hodnotit. Proti Plzni bych to tak neviděl. Dneska jsme chvílemi hráli na riziko. Byl pod tlakem, občas to mohl řešit lépe, ale dostával se do kritických situací kvůli našemu riziku, měli jsme být obecně jistější. Někdy se dostal sám pod tlak, ale svedl spoustu soubojů, uhrál to. Některé chyby byly vidět o to víc, protože soupeř šel do brejku. Nedávno byl David nemocný, pak do toho hned naskočil. Je dobře trénovaný, musí to zvládnout. Sice předtím dlouho nehrál, ale od léta je ready. Je třeba zvládnout ještě sobotu a pak bude mít týden na to si trochu odpočinout.“

Je možné, že po víkendu nebudou moct fanoušci kvůli epidemii na fotbal. Pro Baník by to byl velký problém, že?

„Je to tak. Ve spoustě utkání nám fanoušci pomohli k bodům, nemůžu říct nic jiného. Je to realita. Motivují hráče, ti si to ho cení a váží. Drobné detaily jako fanoušci pak rozhodují o tom, že jsme třeba dřív v souboji a přetlačíme utkání na svou stranu. Nejen doma, ale i venku by nám chyběli.“