Páník cítil křivdu: Píská rozhodčí, který nemá žádné zkušenosti

Bylo to hektické utkání, že?

„Víme, že Hradec má tvrdé mužstvo, které rádo soubojuje. Připravovali jsme se na to. Paradoxně jsme na tvrdost doplatili my – vyloučením a faulem před šestnáctkou, po kterém padl gól. Nedokázali jsme hrát dobře v první půli. Nehráli jsme tak, jak jsme chtěli. Problémy nám dělalo dostupování. Druhá půlka byla o tom, abychom udrželi disciplínu a nenechali se vyloučit. Je potřeba mužstvo pochválit za disciplínu. Dostávali jsme se dopředu, ale akce jsme nedotáhli pořádně do konce. Výsledek je pro nás špatný, potřebujeme bodovat i venku.“

Viděl jste už na videu zákrok, za který byl vyloučen Marco Túlio?

„Ne, ale viděl jsem zákrok, který byl posouzen jako faul před trestným kopem, z něhož jsme dostali rozhodující gól.“

Faul byl v tomto případě podle vás odpískán správně?

„Podívejte se na záznam. Nebudu tu odpovídat na takové otázky.“

Cítíte po utkání křivdu?

„Ano, cítím. Píská to rozhodčí, který nemá žádné zkušenosti, přitom jde o obrovsky důležité utkání. Pro nás i pro Hradec.“

Stále čekáte na první výhru v sezoně. Jak těžké je s mužstvem pracovat po psychické stránce?

„Není to tak těžké jako skládat padesát metráků uhlí. Kluci budou dnes těžko usínat, ale zítra už budeme pracovat, abychom se připravili na další utkání.“

To odehrajete už ve středu na Bohemians a chybět vám budou kvůli kartám Túlio, Lukáš Bartošák a Michal Papadopulos. Jak citelná ztráta to je?

„To ukáže až zápas na Bohemce. Věřím, že je nahradíme a dokážeme tam bodovat.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 45+3. J. Rada Hosté: Sestavy Domácí: Fendrich – Jakub Klíma, F. Čech, Leibl – Mejdr, Kodeš, J. Rada, Urma – P. Dvořák, Prekop (64. Vašulín), Vlkanova (C) (90+1. Kubala). Hosté: Bolek – Mikuš (69. Křapka), Santos, P. Buchta, Šehić – Mangabeira – Siňavskij (86. Nešický), Qose (59. Stropek), Túlio, Bartošák (59. Čmelík) – Papadopulos (C) (59. Durosinmi). Náhradníci Domácí: Vízek, Kateřiňák, Kubala, Novotný, Vašulín, Záviška, Soukeník Hosté: Drobek, Stropek, Šindelář, Durosinmi, Nešický, Křapka, Čmelík Karty Hosté: Papadopulos, Qose, Túlio (č), Bartošák, Siňavskij, Čmelík Rozhodčí Josef Krejsa – Adam Horák, Marek Podaný Stadion Lokotrans Aréna, Mladá Boleslav

