Rada o krizi: Necuknu. Hráči mají jedinou výhodu, je nikdo nevyhodí

Čekání Jablonce na ligovou výhru se natáhlo už na devět zápasů, takže nervozita logicky stoupá. „Je to pořád dokola. Dostáváme laciné branky a své šance neproměňujeme. Už je to kritické,“ uznal trenér Petr Rada po domácí prohře 0:1 s Mladou Boleslaví.

Proč čekáte na ligovou výhru už devět zápasů?

„Je to pořád stejné, co v posledních měsících zažíváme. První poločas byl z naší strany dobrý, nastřelili jsme tyčku, přenesli jsme si nasazení ze zápasu s Alkmaarem. Bohužel jsme nevstřelili gól. Jenže prvních pět minut druhé půle bylo odstrašujících. Nedovedu si to vysvětlit, sedím pak u sebe a přemýšlím o tom.“

Co máte konkrétně na mysli?

„Nevím jednu věc. Jdeme z kabiny, jsme nabuzení, hráči se hecují – a následuje pětiminutovka hrůzy. Nevaruje nás tyčka soupeře a pak inkasujeme gól, který se nemůže stát. Hráč v klidu odcentruje, nikdo ho neatakuje, další hráč na malém vápně si může vybrat, do kterého koutu branky vystřelí. Prostě nepochopitelné…“

SESTŘIH: Jablonec - Mladá Boleslav 0:1. Rozhodl Hlavatý, Kadlec zažil velký návrat

Přesto bylo dost času s tím ještě něco udělat.

„Do Mladé Boleslavi jsme bušili, měli jsme i šance. Doležal jde sám na bránu a nepromění, protože vystřelí ze strašné dálky, místo aby si to navedl. Jestli je tam strach, nevím, na hráče už to může doléhat. Nejsme klidní, v závěru nakopáváme balony, ale my je ani nenakopneme, trefíme prvního hráče. Pak přijdete do kabiny a oni sedí a mají hlavy dole. Říkám jim: Hoši, hlavy dole mějte až před manželkou doma. Tady jste v kabině a fotbal je hra bojovníků.“

Mrzí vás to i kvůli majiteli klubu Miroslavu Peltovi, kterému jste nedali dárek k jeho sobotním 57. narozeninám?

„Tahle věc tady samozřejmě koluje, i když jde mimo nás. Hráči musejí hrát a chtít vyhrát především sami za sebe, nemusejí se koukat, jestli je tady prezident Pepik nebo Venca a jestli má nějaké problémy. Oni jdou na hřiště a musejí makat, jim jde o existenci. Nějaká krize přijde na každého, ale my se do ní dostáváme sami svou bohorovností, přístupem, že se nemůže nic stát.“

Jablonec - Boleslav: Kadlecův návrat do ligy! Někdejší supertalent nahradil Filu

Věříte stále, že se to zlomí k lepšímu?

„Musíme s tím bojovat, prát se dál. Já určitě necuknu. Samozřejmě vím, jak to ve fotbale chodí, že je všechno možné, odvolaných byla už spousta trenérů. Třeba ta situace přijde, ale já do poslední chvíle necuknu. Hráči budou mít pořád tvrdý režim. Mají jedinou výhodu – je nikdo nevyhodí.“ (směje se)