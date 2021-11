Vrba: Chceme zůstat na dostřel. Očkovaní nemůžou na fotbal? Nechápu

Výprask na Slovácku, krátce poté neúspěch v Glasgow proti Rangers. Pavel Vrba věděl, že potřebuje něco změnit. Do utkání s Libercem proto vysunul na hrot Adama Hložka, pod něj postavil talentovaného Adama Karabce. Přineslo to úspěch, byť konečný triumf 2:1 zařídil až střídající Matěj Pulkrab. „Po těch nevydařených zápasech pro nás bylo strašně důležité, abychom to zvládli,“ ulevil si zkušený kouč.

Po dvou porážkách jste se vrátili na vítěznou vlnu. Jsou pro vás tři body momentálně tím nejpodstatnějším?

„Po těch nevydařených zápasech pro nás bylo strašně důležité, abychom to zvládli. I vzhledem k tomu, jak se vyvíjí tabulka, kdy řada soupeřů vyhrává. Chceme se jich držet a být na dostřel. Proto mám velkou radost, že jsme to zvládli za plný bodový zisk.“

Do utkání jste vstoupili skvěle, po dvaceti minutách se ale obraz hry změnil. Na podzim se vám to nestalo poprvé, může hrát roli určité uspokojení?

„Uspokojení určitě ne. Dáme brzy gól a místo toho, abychom se uklidnili a přidali další, tak složitě dobýváme val. Soupeř nám z toho pak dvakrát vyjede a utkání se začne vyvíjet v náš neprospěch. Není to nic příjemného, díky trpělivosti jsme to ale dohráli. Pomohli jsme si standardní situací, což je velice důležité.“

Znovu jste vsadili na gólmana Dominika Holce, jenž vás v závěru utkání při tutovce Slovanu podržel. Přebírá od Florina Nity pozici jedničky?

„To je spíš otázka pro trenéry gólmanů. Hodně na ně v tomhle dám, i když mám samozřejmě i své slovo. Holec nás při samostatném úniku soupeře podržel, byl to výborný zákrok. Nezklamal nás, takže není důvod teď něco měnit.“

Opět jste inkasovali hodně lacino. Chystáte směrem k týmu důraznější promluvu na téma, jak by měl přistupovat k plnění defenzivních povinností?

„Lacino… Liberec se dostal do dvou gólových situací. Jinak si nevybavuju, že by měl další šance. My jsme těch situací měli daleko víc. Dostávali jsme se přes strany až k brankové čáře, ale pak to nedohráli. To jsou jasné chyby, že nám chybí dostatek klidu, abychom branku soupeře ohrozili ještě víc.“

Znovu vám trhal trn z paty střídající Matěj Pulkrab. Tahle role žolíka mu sedí dokonale, že?

(Pokyvuje hlavou) „Máte pravdu. Možná je to i tím, že Matěj je klasický hrotový útočník. Hraje to odmala, dokáže udržet balony, tím hodně pomáhá hráčům z druhé vlny. Sázíme hodně na Hložana, který má trochu jiná řešení než klasický útočník. Jsou rozdílní, ale Pulkrab nám umí pomoct.“

Sparta - Liberec: Krejčí prodloužil na Pulkraba, který docpal míč do sítě! 2:1

Adam Karabec vstřelil gól, ale splnil i herně to, co jste od něj očekával?

„Adam Karabec má osmnáct roků, Hložek devatenáct, Minčev dvacet, Krejčí mladší dvaadvacet… Tihle kluci svou kariéru teprve začínají. Věříme, že je takové zápasy budou posouvat dál a dál. Pokud to budou zvládat tak, jako se to proti Liberci povedlo Karabcovi, bude to jenom dobře. Dostane další příležitosti, ale buďme trpěliví a nezapomínejme na to, že nikdo v lize nedává takový prostor mladým jako Sparta.“

Jaké to pro vás bylo, když na vás během duelu zely defakto prázdné ochozy?

„Připadá mi to nelogické. Když je někdo očkovaný, může chodit do obchodů, do hospody. Ale na fotbal nemůže, tomu nerozumím. Nejsem doktor, ale přijde mi to minimálně zvláštní. Líbí se mi, když jsou fanoušci na tribunách. Líbilo se mi i atmosféra na Slovácku, náš výkon už méně.“