Frýdek po gólu Spartě: Jsem zvědavý, co na to táta. Hrát na Letné byl sen

Vyrůstal ve strahovské akademii. Potuloval se po různých štacích jako zapůjčený hráč Sparty. Do letenského A-týmu však Christian Frýdek (22) po vzoru táty Martiny a bratra Martina (zatím) nedotáhl. V létě se rozhodl pro přestup do Liberce. A začal pravidelně hrát FORTUNA:LIGY. Při návratu na Letnou to byl navíc on, kdo vyrovnal skóre. „Jsem zvědavý, co na to táta. Čeká na mě, tak se o tom pobavíme,“ uculoval se.