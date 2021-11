INSIDER: Sparta potřebuje stopery a útočníka, říká Uhrin. Bassey a Slavia?

Museli zabrat, stůj co stůj. I trenér sparťanských fotbalistů Pavel Vrba to po porážkách na Slovácku a v Glasgow nijak netajil. Jenže utkání s Libercem v 16. kole domácí nejvyšší soutěže Letenští dotáhli k výhře 2:1 jen tak tak. „Sparta prožívá těžké období. Potřebovala vyhrát, jakkoli. To se jí povedlo, ale pořád má spoustu nedostatků,“ hodnotí trenér Dušan Uhrin mladší. Host dalšího dílu videopořadu LIGOVÝ INSIDER hodnotí nekompromisně její defenzivu, ale problém vidí také v útoku. „Měla by koupit hráče, kteří do Sparty patří. Vyššího útočníka a hráče do obrany, ani jeden ze stoperů nepřesvědčil,“ dodává bývalý kouč Slavie, Plzně a v začátcích i letenského béčka.

Podle Uhrina opakují všichni stopeři chyby a v těžkých zápasech nefunguje součinnost celé obrany. Ladislava Krejčího mladšího, jenž nyní z nouze nastupuje vedle Filipa Panáka, by však ani v nouzi nepřevelel dozadu ze středu zálohy. „Pro hru Sparty je tam strašně důležitý. Stoper není jeho post,“ míní. Právě Krejčí hlavičkou asistoval na rozhodující gól střídajícímu kanonýrovi Matěji Pulkrabovi. Přesto kouč s bohatými zkušenostmi z Česka, ale i Rumunska tvrdí, že Letenští potřebují posilu právě do útoku. A vysvětluje, proč by mladého bijce nestavěl ani nadále od začátku, byť ho zároveň chválí.

Syn vicemistra Evropy z roku 1996 se krom jiného věnuje také ligové kometě jménem Fortune Bassey. Českobudějovický snajpr, který dvěma góly vytrestal Slovácko, by se mohl zanedlouho objevit v dresu pražské Slavie. Uhrin rozebírá, zda by se do jejího kádru hodil a jaký další plán by tím ligový hegemon naplnil.

LIGOVÝ INSIDER Dušana Uhrina mladšího

Proč by Sparta potřebovala útočníka, když má Adama Hložka?

V čem chybovala sparťanská defenziva (nejen) při gólu Christiana Frýdka?

Měl by nastupovat pravidelně od začátku Adam Karabec?

Obstála nová sparťanská jednička v bráně Dominik Holec?

Nakolik se střelec libereckého gólu podobá svému otci a letenské legendě?

Jaký pokrok udělal slávista Aiham Ousou, hrdina AKCE KOLA?

Proč je Jhon Mosquera jedním z nejpovedenějších přestupů Plzně?

Vyčerpal se vztah trenéra Petra Rady a jabloneckých hráčů?

Jak by si Jablonec případně poradil bez Miroslava Pelty?

