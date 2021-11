Jarolím pečoval o kometu Basseyho: Věděl jsem, že na hřišti mi pomůže

Nebýt jeho, kdoví, jak by se kariéra Fortuna Basseyho vyvíjela. Trenér David Jarolím nigerijskému útočníkovi hodně pomáhal při aklimatizaci v Česku. Mluvil s ním, vysvětloval mu, co po něm chce, snažil se mu ulehčit integraci v kabině. „Věděl jsem, že on mi zase pomůže na hřišti,“ vzpomíná Jarolím na spolupráci s Basseym v Olympii Radotín v ČFL v sezoně 2018/2019.

Je rád, když vidí, jak se nyní Fortunu Basseymu daří v Českých Budějovicích. Ostatně na jihu Čech se David Jarolím minulý rok s bývalým svěřencem potkal na stáži v rámci studia trenérské profi licence. Současný kouč druholigového Ústí nad Labem také ocenil, jak nigerijská kometa rozhodla víkendový duel proti Slovácku. „Přesně v takových situacích, kdy ještě Budějovice hrály o deseti, se tihle hráči ukazují,“ podotýká Jarolím, jenž Basseymu zásadně usnadnil adaptaci v Česku.

Fortuna Basseyho jste vedl v Radotíně, když byl v Česku pár měsíců. Jaký jste z něj měl dojem?

„Hned jsem na něm poznal, že takových hrotových útočníků u nás moc není. Má obrovskou kvalitu. Byl schopný zakončit prakticky z jakýchkoliv pozic, umí levou, pravou, výborně hraje tělem, což je důležité pro hru se záložníky. Je schopný udržet těžké balony a prosadit se individuálně. Je rychlý, má výbornou startovní rychlost. Už tenkrát jsem v něm viděl velký potenciál. Byl tu zhruba půl roku, předtím hrál juniorskou ligu v Bohemce. Pro tyhle hráče je integrace obtížná, vždy je dobré, když mají trenéra, který s nimi komunikuje, pomůže jim. Hovořil jsem s ním, vysvětloval jsem mu, co po něm chci. Já zase věděl, že mi pomůže na hřišti.“

Měl jste k němu tedy speciální přístup? Víc jste s ním probíral některé věci?

„Musel jsem. Taky jsem byl v cizině a vím, jak je to těžké. A to je ještě rozdíl, když do Evropy přijde hráč z Afriky. Věděl jsem, že bude potřebovat pomoct v komunikaci, ale i v partě mezi klukama. Ze začátku mi připadlo, že úplně nezapadal. Cítil jsem, že některým klukům se nelíbily určité věci, protože měl návyky z afrického fotbalu. Rád přidržoval balon, dozadu se mu moc nechtělo. Ale byl jsem přesvědčený o tom, že na hřišti nám pomůže. O to víc jsem se mu snažil vysvětlit nějaké věci extra. Koneckonců byl naším nejlepším střelcem.“

Vidíte na něm teď progres v práci dozadu?

„Dá se to tak říct. Minulý rok jsem byl shodou okolností v Budějovicích u Davida Horejše na ligové stáži v rámci studia profesionální licence. Probírali jsme to, byl zrovna v nějakém útlumu, přišel z hostování v Ústí. Moc prostoru nedostával a tohle (práce dozadu) byly věci, které mu trenér vytýkal. Ani výběr místa neměl ideální, kolikrát nebyla jeho nabídka v prostorech, kde by si ji trenér představoval. Ale pracoval na sobě. Jaro strávil ve Vlašimi, což mu, řekl bych, prospělo. Vrátil se připravenější. Pomohla mu i situace v Budějovicích, dostal důvěru a tu splácí.“

Jak na vás působil lidsky?

„Byl uzavřenější. Měli jsme v mužstvu ještě jednoho Nigerijce, byli pořád spolu. Co vím, nějakým způsobem se staral i o další hráče z Nigérie, kteří byli v tu dobu v Praze a hráli v jiných klubech. Byl zodpovědný. Myslím, že v jádru je to výborný kluk.“

Má na to, aby přestoupil do top českého klubu?

„Nevím, jestli je na něj nějaká nabídka, ale u nás není moc takových útočníků, kteří jsou chytří nebo rozdíloví hráči. Za mě jako hrotový útočník nemá slabinu. Asi po něm poptávka bude. Ale nedokážu říct, jestli je teď správný čas na přestup.“

Každopádně výkon proti Slovácku předvedl excelentní, že? Dvěma góly v oslabení převrátil výhru na stranu Budějovic.

„Přesně v takových situacích, kdy ještě Budějovice hrály o deseti, se tihle hráči ukazují. Není to jen jeho práce, ale mužstvo se semklo a i díky jeho gólům zápas otočilo. Je to plus pro něj. Když velké kluby hledají útočníky, tyhle věci vnímají.“

