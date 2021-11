Rada v Hradci vyrovnává své rekordy. Hráč k nezaplacení, chválí Koubek

Pořád to má v noze, zůstává zdravý, z fotbalu má radost. Výsledek? Hradecký záložník Jakub Rada si dělá hezký podzim kariéry, ve čtyřiatřiceti sbírá góly ještě líp než v nejplodnějších letech. „Je to hráč k nezaplacení,“ lebedí si nad přínosem středopolaře s dvěma reprezentačními starty kouč východočeského nováčka Miroslav Koubek.

Podívejte se na góly, které Jakub Rada vstřelil v této ligové sezoně. Stojí za to, levačka kreativního záložníka umí kouzlit. Zápas proti Plzni rozhodl precizní, krásnou a hlavně přesnou ranou zpoza vápna. Proti Teplicím šikovně dorazil odražený míč do brány a obstřelil při tom obránce i brankáře soupeře, proti Mladé Boleslavi se umně trefil ze strany z přímého volného kopu. V Olomouci proměnil penaltu a v neděli s Karvinou opět perfektně zacílil z trestňáku.

Hradec Králové - Plzeň: Rada nádherným obloučkem od břevna překonal Staňka! 1:0

Rada nashromáždil už pět gólů v sezoně, během podzimu tak vyrovnal své nejlepší brankové zápisy v kariéře. Pětkrát skóroval za Bohemians v ligovém ročníku 2014/2015, v další sezoně se pochlubil stejnou produktivitou v Mladé Boleslavi. A dál? Hlavně lapálie se zdravím. V srpnu 2016 si přetrhnul zkřížený vaz v koleni, limity dlouho cítil. Rozjel se zase až v městě pod Bílou věží.

„Za angažmá v Hradci jsem moc rád, dalo mi krásné zážitky a pocity, ve které už jsem ani nedoufal,“ usmívá se šikovný záložník, který do východočeského klubu přišel v únoru 2020. Nejprve na hostování, pak na přestup. Nic moc nemění, zůstává stejný. „Co je jinak? Zlepšilo se mi zdraví, koleno mi dovolilo hrát fotbal, potrénovat, dostat se na úroveň, na kterou jsem byl zvyklý,“ vypočítává Rada.

Mladá Boleslav - Hradec Králové: Je srovnáno, z přímáku se krásně trefil Rada - 1:1!

Lehké to neměl například po návratu do Bohemians, kde vydržel jen půl roku. Slýchal, že už na ligu nemá. Bylo to pro něj těžké, sám cítil, že mezi českou elitou ještě může být platný. V Hradci takový je. „Cítím, že si to užívá. Do sezony šel s tím, že může být jeho poslední. Má radost, baví ho fotbal, dovolí si na hřišti. Kluky nabádá, ať si taky troufnou. Dobře je vede. Je to hráč k nezaplacení,“ rozplývá se hradecký trenér Miroslav Koubek.

Spolu hovoří, mají dohodu, že Rada nebude hrát pokaždé celý zápas. Kouč ho nasazuje dle pocitu a protivníka. „Například minule v Olomouci jsme čekali presujícího soupeře s rychlou zálohou a Kuba nehrál od začátku. Doma proti Karviné ano. Platnost pro mužstvo má obrovskou,“ podotýká Koubek.

Co si na hráčském bardovi cení? „Je to lídr, respektovaná osoba v kabině a má nadstandardní řešení herních situací. Je zkušeným hráčem, kterému to myslí, a má velmi dobrou kopací techniku. Všichni víme, že v jeho letech už nebude mít lepší pohyb, ale pracujeme s ním,“ dodává hradecký stratég.