Bohemians se chtějí vykoupit po výprasku, Karviná bez opor proti všem

Karvinský trenér Bohumil Páník se snažil zachovat dekorum a mluvil potichu, ale uvnitř bublal vzteky. „Cítím křivdu. Pískal rozhodčí, který nemá žádné zkušenosti, a přitom to bylo tak důležité utkání,“ láteřil po nedělní porážce 0:1 s Hradcem Králové.

Bitva v Mladé Boleslavi, kde Hradec hraje svoje domácí zápasy, pro Karvinou skončila třemi bolavými ztrátami: univerzál Lukáš Bartošák s nejlepším střelcem Michalem Papadopulosem dostali čtvrtou žlutou kartu a nedohrál záložník Marco Túlio, jenž za šlápnutí na protihráče po zásahu videorozhodčího schytal červenou.

Slezský klub neuspěl s protestem proti výkonu sudího Josefa Krejsy, podle komise rozhodčích fatálně nechyboval. Ani v případě přímého kopu, z kterého Hradec vstřelil vítězný gól.

V těchto kulisách Karviná vyhlíží dnešní partii na Bohemians, kde se původně mělo hrát už poslední říjnový víkend. Bitvu v Ďolíčku odložil koronavirus v karvinském týmu.

Tehdy i teď jsou na tom Páníkovi hoši víceméně stejně: pořád čekají na první výhru v ligové sezoně. I poslední Teplice, které jsou jen o skóre za Karvinou, dokázaly jednou zvítězit.

„Není to tak těžké jako skládat padesát metráků uhlí,“ poznamenal kouč Páník, jehož tým zatím jen pětkrát remizoval.

Po dvoutýdenní zdravotní pauze Karviná překvapila plichtou s rozjetým Slováckem, ovšem pak třikrát za sebou prohrála o jediný gól. Pokaždé chyběl kousek, třeba proti Liberci i v derby s Baníkem přišel rozhodující úder až na konci. Velké rezervy jsou v ofenzivě, Karviná po Jablonci a Teplicích nastřílela nejméně branek z celé ligové šestnáctky.

Páník musel před výjezdem do Prahy hodně řešit sestavu, o trojici nucených absencí už byla řeč. „Problém to určitě bude, jsou to zkušení hráči. Ale na lavičce máme další kvalitní kluky a společně zabojujeme o co nejlepší výsledek,“ slíbil karvinský záložník Rajmund Mikuš.

I dvanáctí Bohemians mají do ideálu daleko, což ukázali sobotním šestigólovým výpraskem v Plzni. Dnešní duel pro ně bude důležitější, potkají soupeře z nejhorší ligové šestky. A právě tyhle zápasy zatím zelenobílé partě jdou, nebodovala jen proti Pardubicím (0:3). „Každý z nás ví, co jsme udělali v Plzni špatně, a proti Karviné se toho musíme vyvarovat,“ zavelel Josef Jindřišek, kapitán Bohemians. „Věřím, že to zvládneme a vyhrajeme.“

Totéž chce i Karviná, pro kterou by to byl sváteční pocit.