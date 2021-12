Vrbu naštval obdržený gól: Něco neuvěřitelného. Hráčům dal volno

Vítězstvím jste splnili cíl, ale hodně jste se na něj nadřeli, souhlasíte?

„Bylo to utkání dvou rozdílných poločasů. V tom prvním jsme měli velice zajímavou mezihru, ale chyběla nám finální fáze. S výjimkou břevna Hancka jsme se nedostali do žádné pořádné šance. Nebylo to od nás vůbec dobré, nevytvořili jsme si nic. Ve druhém dějství byl po úvodní brance zápas mnohem zajímavější, začalo se hrát nahoru dolů. Karviná už víc útočila, my jsme to bohužel nedohráli v klidu. Za stavu 2:0 jsme měli hru uklidnit, místo toho jsme okamžitě inkasovali. Zopakovala se situace ze zápasu s Teplicemi, opět naše nekoncentrovanost. Je to naše obrovská chyba pro mě něco naprosto neuvěřitelného.“

Mohl se na výkonu v prvním dějství projevit fakt, že byla hra neustále rozkouskovaná? Spoustu faulů, častá ošetřování, víc se nehrálo, než hrálo.

„Naprosto souhlasím. V prvním poločase zápas neměl vůbec tempo. Jen se šlo od přerušení k přerušení. Víceméně jsme jenom čekali, než se zahájí hra.“

Matěje Pulkraba jste poslal na hřiště už po šesti minutách druhého poločasu. Byla to reakce na skutečnost, že měl soupeř krátce předtím dvě dobré střelecké možnosti?

„Určitě i to byl důvod, proč jsme takhle reagovali. Hlavně jsme ale věřili, že nám pomůže, jako se to stalo už několikrát. Pulky je náš žolík, i když se svou pozicí možná není úplně spokojený. Ale my víme, že když nastoupí do druhého poločasu, je čerstvý a svou silou nám pomůže. Drží si pozici, podrží spoustu míčů. Když naskočil od začátku, takový přínos pro tým neměl. Teď dává góly a moc nám pomáhá.“

Jak hodnotíte počínání karvinského gólmana Petra Bolka před první brankou?

(Krátce se zamyslí) „Možná si myslel, že jde balon do autu, proto nereagoval. Ale ze své pozice to nedokážu moc posoudit, musíte se zeptat přímo jeho.“

Už poněkolikáté jste na podzim urvali vítězství až ve druhém poločase. O čem to vypovídá?

„Že jsme dobře kondičně připravení a nikdo nás tak nemůže kritizovat. (směje se) Ve druhém poločase se často stává, že soupeř, který má do 60. minuty sílu dostupovat a dohrávat situace, pomalu odchází. Vytváří se nám tím volnější prostory a víc místa na útočnou fázi. Pak můžeme herní dominanci zúročit i brankově.“

Po dlouhé době jste se mohli na ligový zápas chystat celý týden. Cítil jste, že z toho hráči po změně stran těží?

„Jasně, je to obrovský rozdíl. Když přicestujete ze zahraničí v pět ráno a za dva dny hrajete domácí soutěž, je to náročné. Máme sice široký kádr, ale i tak je zápasů strašně moc. K tomu musíme připočíst i starty mnoha hráčů v reprezentacích. Všichni už se těšíme na dovolenou. Zároveň víme, že nás čekají na podzim ještě tři utkání, která potřebujeme zvládnout. Hráčům dám v neděli volno, slíbil jsem jim to jako odměnu za vítězství. Teď totiž jeli tři týdny v kuse.“

