Jarošík se dočkal výhry: K triumfu pomohla i rada od manželky

Po sedmi kolech zmaru přišla úleva. Jiří Jarošík se na lavičce Teplic dočkal první ligové výhry. Zlín i díky změně taktiky Severočeši na Stínadlech přejeli 4:1. „Čekali jsme na takový výsledek hodně dlouho. Nevím, jestli to byl náš nejlepší zápas, hráli jsme dobře třeba i s Plzní, ale prohráli jsme. Nicméně po výhře se to hodnotí úplně jinak,“ usmíval se 44letý trenér.

Ulevilo se vám?

„Neposlouchalo se to dobře. Nerad prohrávám. Je to velké vítězství pro všechny fanoušky, kteří nám drží palce. Nechtěl bych tu ale dělat velké oslavy. Musíme pokračovat v takových výkonech a odměna přijde.“

Nicméně jste museli otáčet. Nebál jste se dalšího průšvihu?

„První půle byla slušná, nevyužili jsme pár šancí, ale začal druhý poločas a soupeř udeřil. V tu chvíli mě zase omejvali. Ale kluci rychle zareagovali. Vyrovnali jsme, pak přišel hned druhý a třetí gól. Jsem rád, že to kluci stejně jako v minulých zápasech nezabalili. Čtyři branky vypadaly krásně.“

Hru na tři stopery jste oznámil jen pár desítek minut před výkopem. Co vás k tomu vedlo?

„Uvažovali jsme o tom už před Slavií. Chtěli jsme něco změnit, ale nechali jsme to. Celý týden jsme se o tom s klukama z realizáku bavili, ale nezkoušeli jsme to. Nakonec to uzrálo až v den zápasu. Udělali jsme si takovou skupinou teorii s každou řadou ze sestavy, vysvětlili, co po nich chceme a možná, že Zlín tím byl ve finále zaskočený. Kluci už to hráli, takže s tím nebyl problém.“

Zůstanete u toho?

„Musíme si to s chladnou hlavou vyhodnotit. Nyní bude mít tým dva dny volna a pak si na to s trenérským štábem sedneme.“

Spoustu šancí spálil Jakub Mareš, nakonec mu to do branky přeci jen padlo. Panuje s ním spokojenost?

„Měl nějaké šance v prvním poločase, brankář mu to dobře chytil. Ale není to jen o šancích. Makal, napadal, dobře pracoval. Takový výkon jsem od něj čekal už dřív. Strhával celý tým. Takhle by měli starší hráči hrát, brát to v těžkých chvílích na sebe.“

Jak jste s týmem a i vlastně sám se sebou pracoval, abyste udržel motivaci a nevládla skepse?

„Moc jsem nečetl média, nechodil mezi lidi do společnosti, protože vám každý radí, co máte udělat a co změnit. Je to strašně jednoduché z povzdálí hodnotit, když nejste v denně s týmem v klubu. Myslím, že to není případ jen mě, podobné problémy mají i zkušenější trenéři. Snažili jsme se hráče udržet v pozitivní náladě. Pustili jsme jim i motivační video.“

O čem bylo?

„Dostal jsem od manželky knihu Secret (Tajemství), kde se člověk učí, aby do poslední chvíle věřil a šel si za úspěchem. Rozečetl jsem jí, líbila se mi. Zjistil jsem, že je i film. Tak jsem to v kabině pustil. Mladí kluci to možná tolik neberou, ale starší už na to mohou koukat jiným pohledem. Mají nějaké zkušenosti. Nicméně podruhé ji pouštět nebudeme, bylo to celkem dlouhé (směje se).“

Už nejste poslední. To je další motivační prvek, ne?

„Doufám, že nás to nakoplo. Nesmíme se teď koukat kolem sebe, kde jsme my a kde je Karviná a další. Zbývá hodně zápasů, ve kterých je ještě dost bodů. Chceme dál podávat kvalitní výkony.“

Teplice – Zlín: Konečný stav utkání 1:4 po gólu Daniela Trubače

Teplice – Zlín: 300. zápas v lize oslavil gólem na 3:1 Jakub Mareš

Teplice – Zlín: Domácí otočili skóre na 2:1! Autorem branky byl Jan Shejbal