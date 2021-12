Fleišmanova kulišárna a pozdrav pro těhotnou manželku. Vorel uznal chybu

„Chtěl jsem hned běžet pro balon, abych si ho dal pod dres, ale Svozka (Svozil) mě k němu nepustil,“ usmíval se střelec. „Stihnul jsem to až na půlce, tak snad vyjde nějaká fotka. Máme dva měsíce do porodu a nevím, jestli ještě stihnu nějaký gól dát.“

Brankář Vorel přiznal, že ho Fleišman překvapil. „Dostat gól pomalu z nulového úhlu, to jde za mnou,“ nehledal výmluvy. Podle střelce byl budějovický problém ve zdi. „V první chvíli jsem takhle střílet nechtěl, ale když se dva postavili do zdi, brankář na ně zavolal, aby jeden odstoupil, kdybychom rozehrávali,“ popisuje Fleišman. „Byla mezi nimi díra a i ten první stál špatně. Byl moc na lajně, skoro zbytečný. Viděl jsem prostor, tak jsem to zkusil. A vyšlo to fantasticky.“

Fleišman standardní situace umí. Z většího úhlu prý ovšem branku ještě nedal. „Zkusím to ještě z rohu, ale to už si asi budou dávat pozor,“ pousmál se. Chválil ho i trenér Ondřej Smetana „Je zkušený hráč, vyhodnotil si to a s jeho kopací technikou to provedl skvěle,“ komentoval parádní trefu. „Risknul to, byl odvážný a byl za to odměněn. Gólmana načapal.“

Brankáře Vorla se snažil v 70. minutě překvapit i Jiří Klíma. Parádní oblouček z půlky hřiště ála Patrik Schick na poslední chvíli vyškrábnul. „Ale měl jsem co dělat,“ oddechl si brankář. „Už když to letělo, tak jsem si říkal, že tohle by zápas jenom podtrhlo – dostat góla z půlky! Snažím se hrát nahoře, abych pomáhal klukům, když jde míč za beky, zaplaťpánbůh z toho nic nebylo.“

Baník - České Budějovice: Klíma chtěl být jako Schick, Vorel mu to ale nedopřál