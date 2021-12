Obrané Slovácko? Kohút přísahá: Moje ruka ani omylem. Zase proti nám...

Jak jste viděl situaci, kdy sudí po zásahu VAR neuznali Havlíkův zásah kvůli vaší údajné ruce?

„Za mě nepochopitelně odvolaný gól. Ani omylem jsem se toho rukou nedotknul. Říkal jsem to i rozhodčímu. Tvrdil, že to viděl na videu. Přitom jsme se na to taky v kabině dívali a ruka tam prostě vidět nejde. Ani nemůže být, já jsem ji totiž nedal.“

Věděl jste vůbec, že VAR řeší tento přečin?

„Vůbec ne. Všichni jsme si mysleli, že se řeší ofsajd… Je nepříjemné, že to šlo zase proti nám. Ale co s tím uděláme? Neuznaný gól nás zdravě naštval. Začali jsme víc běhat, byli jsme agresivnější.“

Cítíte, že jste měli minimálně na bod?

„Zasloužili jsme si tři body. Plzeň jsme kromě špatného začátku a jedné situace ve druhém poločase do ničeho nepustili. Nepřišla mi lepší než Sparta. Máme na čem stavět, podali jsme dobrý výkon. Akorát nám tam nespadly góly. Pak budou body.“

Mohl za vaše problémy špatný vstup do utkání?

„Hned po minutě jsme dostali gól. Opět ze standardní situace. To už je asi třetí zápas v řadě, měli bychom si to už pohlídat. Byli jsme z toho otřesení. Ale pak jsme zase začali hrát, jak umíme. Plzeň jsme celou dobu přehrávali. Ve druhé půlce jsme ji pustili jednou za půlku a z toho dala gól. Nám to tam padlo až pozdě. Možná jsme měli být víc hladoví, jít po tom víc. Asi Plzeň podržel i gólman, když jsme dali jen jeden gól.“

Jak se hrálo před tisícovkou diváků?

„Určitě se hrálo líp se Spartou, kdy tady bylo osm tisíc lidí. Fanoušci jsou naším dvanáctým hráčem. Ale ti, co mohli přijít, byli slyšet.“

Slovácko - Plzeň: Beauguel razantně zavěsil za Nguyena, 0:2