Plzeň na Slovácku: Machálkův proVAR i pavouk Staněk. A Cicilia do základu

V nesmírně vypjatém zápase, kde jednu z hlavních rolí obsadil rozhodčí Ondřej Pechanec a jeho kolega u videa Jan Machálek, prohrálo Slovácko s Plzní 1:2. Významnou měrou se na výsledku podílel skvělý gólman Jindřich Staněk. Domácí podali stejně jako proti Spartě (4:0) velmi dobrý výkon, ale na body to tentokrát nestačilo...

Dvakrát se Slovácko radovalo z vyrovnávací branky, dvakrát euforii zchladilo rozhodnutí videosudího Jana Machálka. V prvním případě šlo o verdikt značně problematický. Hru rukou Michala Kohúta šlo rozpoznat jen za použití nejsilnějšího přiblížení, a stejně vznikaly pochybnosti, zda ke kontaktu vůbec došlo. VAR do situace špatně vstoupil. Nejednalo se o zjevnou chybu. Gól Marka Havlíka měl platit. U druhé situace byla reakce správná. V době přihrávky kapitána Michala Kadlece stál domácí útočník Václav Jurečka v ofsajdovém postavení. Byť v Česku není zavedena technologie kalibrační čáry, v tomto případě ji video k posouzení nepotřebovalo. Nešlo o spornou věc.

Pavouk Staněk

V jednu chvíli to vypadalo, krátce po vzdušném kontaktu s Michalem Kadlecem, že Jindřich Staněk zápas nedochytá. Zřejmě si narazil stehenní sval, možná kyčelní kloub. Stalo se tak v druhém poločase za příznivého stavu 1:0. Kdyby šel do branky nerozchytaný a značně prochladlý matador Aleš Hruška, mohlo to mít pro Plzeň fatální následky. Protože už předtím předvedl Staněk svoji třídu, kdy na brankové čáře zastavil několik nebezpečných pokusů hráčů Slovácka. Ve skvělém výkonu pokračoval i po ošetření. Jedinou branku inkasoval až po náhodném odrazu v nastaveném čase. Staněk jen potvrdil, že je nejstabilnějším gólmanem FORTUNA:LIGY.